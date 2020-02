Et maintenant?’ et quand est-il diffusé?

Bien qu’il puisse sembler que TLC ne soit jamais à court de saisons ou de retombées de 90 Day Fiancé, les fans de 90 Day Fiancé devraient toujours se réjouir. Il y a une autre saison de 90 Day Fiancé: Et maintenant? venir à votre rencontre. Cependant, avec autant de retombées de la série, il peut être difficile de savoir ce qui se passe en ce qui concerne la franchise à succès de TLC. En fait, il y a aussi une autre saison de 90 Day Fiancé: Avant les 90 Days qui sortent les écrans ce soir, le 23 février. Voici ce que nous savons de What Now?

Qu’est-ce que «Fiancé des 90 jours: et maintenant»

Anny Springs apparaîtra sur 90 Day Fiancé: What Now? | anny_dr02 via Instagram

90 Day Fiancé: What Now est un spin-off numérique pour 90 Day Fiancé, créé par TLC. L’objectif est d’aider les téléspectateurs à rester en contact avec ce qui se passe pour les couples au cours des dernières saisons de l’émission.

Cela ne s’applique pas seulement aux couples qui sont restés ensemble et l’ont fait fonctionner de manière positive – cela signifie également rattraper les «méchants» perçus des saisons précédentes. Les fans peuvent également vérifier les personnes qui ont mis fin à leurs relations avec leurs proches depuis le tournage.

Le spin-off numérique sera disponible sur TLC GO, le service de streaming TLC. Les épisodes commenceront à être diffusés aujourd’hui, le 23 février. Les futurs épisodes seront présentés chaque semaine, mettant en vedette différents membres de la distribution.

À l’heure actuelle, les fans peuvent rattraper Jesse Meester, ainsi que Steven Frend et Olga Koshimbetova.

À qui s’attendre pour la nouvelle saison

Darcey Silva de la renommée du fiancé de 90 jours | Brad Barket / . pour Discovery, Inc.

Bien sûr, il y aura plusieurs autres visages familiers à rattraper en dehors de Meester, Frend et Koshimbetova. Les fans auront également l’occasion de rattraper Avery Mills et Omar Albakour.

Omar Albakour est un musulman de Syrie et Avery Mills est un Américain de l’Ohio qui s’est converti à l’islam. Albakour et Mills ont traité des problèmes de visa découlant de l’interdiction de voyager en Syrie aux États-Unis.Les deux sont mariés depuis un an maintenant, et on ne sait pas où ils vivent – Mills avait précédemment exprimé son intérêt à déménager en Syrie.

Corey Rathgeber et Evelin Villegas seront également en vedette. Ces deux-là sont bien connus des fans de 90 Day Fiancé pour leurs combats fréquents et leurs accusations d’infidélité. Les deux vivent actuellement en Équateur, où ils possèdent ensemble un bar. Cependant, Villegas et Rathgeber ont récemment été pris dans un drame avec Laura Jallali, une autre ancienne star.

En parlant de Laura Jallali, il semble qu’elle et son ex-mari, Aladin Jallali, figureront également dans le spin-off. Laura Jallali est connue pour choisir des combats avec d’autres acteurs, il sera donc intéressant de voir si cela est abordé lors de son segment sur 90 Day Fiancé: What Now?

Les autres membres de la distribution de retour incluent Rachel Bear et Jon Walters, Robert et Anny Springs, Loren et Alexei Brovarnik, Ronald Smith et Tiffany Franco, David Toborowsky et Annie Suwan, et Zied Hakimi et Rebecca Parrott.

Darcey Silva fait son retour

Ce ne sont pas les seuls visages familiers que les fans auront la chance de retrouver. La nouvelle saison de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days mettra en vedette Darcey Silva, un ancien de la réalité, qui est apparu deux fois sur la franchise.

Darcey Silva rencontrera Tom Brooks, avec qui sa relation a échoué. Il semble probable que cette retombée puisse inclure la série d’événements qui ont conduit à sa rupture avec Brooks, bien qu’il reste à voir exactement ce qui se passe.