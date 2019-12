Êtes-vous comme Gibbs? Comment arrêter d'être en retard au travail.

«NCIS»

patron Leroy

Jethro Gibbs n'a pas été un si bon exemple ces derniers temps. Il est souvent en retard pour

fonctionne ou ne s'affiche pas du tout. De nos jours, Vance ne sait même pas où Gibbs

est la plupart du temps. Ce qui est encore pire, c'est que les collègues de Gibbs suivent

costume.

Au cours de la saison 17 de «NCIS», épisode 9 (intitulé «IRL»), Bishop a décidé de venir tard parce que Gibbs a développé un schéma de retard chronique. Elle a pris plus de temps pour s'arrêter pour un café avant le travail. "Gibbs a appelé tard, j'ai donc eu le temps de m'arrêter", a déclaré Bishop à McGee et Nick. Elle a célébré en obtenant des boissons le matin non seulement pour elle-même mais aussi pour Nick et McGee. Bishop a mentionné que Gibbs était en retard trois fois en un mois, et Nick a déclaré que Gibbs était également parti tôt.

Si vous êtes devenu comme Gibbs et que vous êtes généralement en retard au travail, comment pouvez-vous vous mettre en forme? Voici quelques conseils d'Alexis Haselberger, productivité, gestion du temps et coach en leadership, partagés avec Showbiz Cheat Sheet.

Showbiz Cheat Sheet: Ce qui est considéré comme excessif

retard?

Alexis Haselberger: Je pense que le retard excessif est

plus de 10 à 15 minutes et / ou être en retard plus d'une fois tous les deux

des semaines.

CS: Que sont

certaines choses que vous pouvez faire pour que vous puissiez arrêter d'être en retard au travail?

AH: Chronométrez votre trajet et planifiez votre temps de trajet sur votre calendrier. Laissez environ 10 minutes avant l'heure à laquelle vous devez partir pour vous assurer que vous êtes à l'heure et que les fluctuations du trafic sont prises en compte. Définissez une alarme «cinq minutes jusqu'à ce que je doive partir», puis une alarme «délai de sortie». Faites tout ce que vous pouvez pour vous préparer au travail la veille: préparez votre déjeuner, mettez vos vêtements, préparez votre sac de travail et même prenez une douche si vous savez que vous risquez de répéter cette alarme.

CS: Quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons d'être en retard

pour le travail?

AH: Bonnes raisons: tout ce qui échappe à votre contrôle (c.-à-d. Dysfonctionnement des transports en commun, etc.) Mauvaises raisons: littéralement tout le reste.

CS: Quand et comment devez-vous informer votre patron d'une raison légitime de retard chronique?

AH: Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait une raison légitime de retard chronique. Si vous êtes chroniquement en retard, vous devez examiner de près vos routines et créer un tampon pour vous-même. Cependant, si vos heures de travail sont plus tôt que vous le souhaitez et qu'il est difficile pour vous de vous réveiller parce que vous n'êtes pas du matin, vous pouvez et devez parler à votre responsable de la modification de votre horaire de travail.

CS: Quelque chose à ajouter?

AH: D'après mon expérience, la plupart des gens qui sont chroniquement en retard ne sont pas mal intentionnés. Je trouve qu'ils sont souvent tout simplement trop optimistes quant au temps de trajet, quant à ce qu'ils peuvent accomplir avant de quitter la maison, etc. Il suffit de chronométrer votre trajet pour une semaine, de prendre la moyenne, puis d'ajouter 10-15 minutes devrait vous donner une heure précise pour quitter votre maison pour être au travail à temps.

