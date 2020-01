Étiquette de nom de Brad Pitt Rocks au déjeuner Oscar

Brad Pitt est l’un des rares visages instantanément reconnaissables tels que Oprah, Tom Cruise, Britney Spears et le Père Noël.

Mais la superstar mondiale n’a pas pris de risques de se tromper d’identité lors de sa campagne pour remporter son premier Oscar, alors qu’il a fièrement brandi une étiquette de nom lors de la 92e Déjeuner des nominés aux Oscars à Los Angeles mardi.

L’idole de matinée, toujours humble, âgée de 56 ans – nominée pour le meilleur acteur de soutien dans “Il était une fois à Hollywood” – a été prise en photo avec des invités et une autre candidate Cynthia Enrivo, tout en arborant hilarante une étiquette blanche avec son surnom attaché à sa veste de taupe.

Leonardo DiCaprio, Renée Zellweger, Robert DeNiro, Charlize Theron, Laura Dern, Quentin Tarantino et Enrivo elle-même se sont retirés du conseil pour le gala annuel qui se déroule au Ray Dolby Ballroom à Hollywood.

Et Twitter a eu une balle avec la révélation comme un fan a posté, “le tag de Brad Pitt au déjeuner des Oscars mérite son propre Oscar”, tandis qu’un autre a écrit, “il est vraiment ici portant un badge monsieur vous êtes mr brad pitt même des écureuils sais qui tu es. “

Porte-nom ou non, Pitt semble avoir de bonnes chances de remporter l’Academy Award le 9 février, car il a déjà remporté les Golden Globes et Screen Actors Guild Awards pour son rôle de Clint Booth dans le chef-d’œuvre de Tarantino.

