Étonnamment, Kylie Jenner ne pensait pas que son entreprise de beauté réussirait

Il semble que tout soit facile pour les Kardashians et les Jenners. Ils sont riches. Ils sont célèbres. La fille de Kylie Jenner a littéralement fait construire un parc à thème en l’honneur de sa première fête d’anniversaire – oui, ils sont si riches.

Il est donc étrange d’entendre parler des difficultés ou des appréhensions de la famille. Qui peut oublier les commentaires mal avisés de Khloe Kardashian sur le prix du café? Cela s’est bien passé.

Mais lors d’une récente interview avec Harper’s Bazaar, Jenner a révélé de façon surprenante qu’elle n’aurait jamais pensé que son entreprise de beauté connaîtrait autant de succès.

Les origines de Kylie Cosmetics

Lors de la première de Keeping Up with the Kardashians en 2007, Jenner n’avait que 10 ans. Au début des années 2000, il était difficile d’imaginer que le plus jeune membre du clan Kardashian serait un jour le plus riche. Mais à la grande surprise de tous, c’est exactement ce qui s’est passé.

Jenner a commencé Kylie Cosmetics en 2015. Un an plus tard, la star de téléréalité a dit à Complex qu’elle avait de grands rêves, en disant au magazine: «Je veux être aussi grand que les autres [cosmetic] marques. C’est mon rêve d’être sur Forbes. ”

Avance rapide de quelques années et Jenner est nommé le plus jeune milliardaire autodidacte de Forbes et possède l’une des plus grandes marques de maquillage de l’industrie.

Kylie Jenner n’a jamais imaginé que son entreprise connaîtrait un tel succès

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Comme nous l’avons dit, tout semble si facile pour la famille Kardashian. Il est donc naturel de supposer que Jenner n’avait aucun problème à s’imaginer réaliser ses rêves. Mais dans une récente interview avec Harper’s Bazaar, le magnat de la beauté explique comment ce n’est pas exactement comment les choses se sont déroulées.

Lorsque l’intervieweur a demandé à la jeune femme de 22 ans si elle avait imaginé que son entreprise connaîtrait un tel succès, Jenner a répondu: “Je ne pensais pas que c’était possible.”

Elle a poursuivi: «Je ne pensais pas que cela pouvait vraiment être mon travail. Mais j’ai toujours aimé le maquillage. Je voulais regarder des tutoriels. Je jouerais avec mon propre maquillage ou celui de ma mère. J’ai toujours aimé le maquillage et j’étais obsédé par le rouge à lèvres. “

Et en fait, les appréhensions de Jenner ont du sens. Bien que ses sœurs se soient lancées dans l’industrie de la beauté, aucune d’entre elles n’a jamais trouvé de véritables tractions. Alors que les sœurs aînées ont trouvé le succès en tant que stars de la réalité, ce sont les jeunes sœurs Jenner qui ont pu se diversifier et trouver du succès en dehors de la série.

La formule secrète de Kylie Cosmetics

Quelle est la formule secrète qui a fait le succès de Kylie Cosmetics? Et comment Kylie Jenner a-t-elle accompli autant de choses à un si jeune âge? D’après ce qu’il apparaît, le succès de l’entreprise est davantage une affaire de famille.

Au cours de l’interview, la mère Kris Jenner a révélé que Kylie Jenner s’occupe du côté créatif de l’entreprise et qu’elle est la «PDG, CMO et CCO». Kris Jenner, quant à lui, est en charge du côté commercial – tout ce qui se passe dans les coulisses.

Depuis le début de KUWTK, Kris Jenner a toujours été la momager. Elle a été créditée pour le succès de ses enfants et finalement le succès de l’émission. Kylie Jenner dit qu’elle ressemble probablement plus à sa mère qu’au reste des enfants en ce qui concerne son dynamisme entrepreneurial.

Alors, quel est le secret du succès de Kylie Jenner? C’est beaucoup de travail acharné combiné à des décisions commerciales intelligentes. Oh, et ajoutez le nom Kardashian, cela ne fait certainement pas de mal.

Lorsque vous grandissez sous les projecteurs et que vous êtes élevé pour ne rien savoir d’autre, vous devez trouver un moyen de le faire fonctionner. En ce qui concerne Kylie Jenner et Kylie Cosmetics, la jeune star a certainement trouvé un moyen de le faire fonctionner.