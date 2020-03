Eva Amurri annonce la naissance de son petit garçon via une newsletter

2020-03-14 11:30:06

Eva Amurri a accueilli un fils nommé Mateo Antoni Martino dans le monde.

Eva Amurri et Kyle Martino ont annoncé la naissance de leur troisième enfant via une newsletter.

L’actrice de 34 ans et Kyle – qui se sont séparés en 2019 – ont accueilli un fils du nom de Mateo Antoni Martino dans le monde vendredi (13.03.20), et Eva a confirmé leur bonne nouvelle via une newsletter pour son site web lifestyle Happily Eva After.

Eva – qui a déjà le fils Major James, trois ans, et sa fille Marlowe Mae, cinq ans, avec son ex-mari – a écrit: “Kyle, Marlowe, Major et moi sommes ravis d’annoncer la naissance de notre plus petit amour: Mateo Antoni Martino.

“Il est arrivé sain et sauf à la maison, le 13 mars à 15 h 58, pesant 7 lb 11 oz et 21 pouces de long. (Sic)”

Eva – qui est mariée à Kyle depuis 2011 – a également remercié les fans pour leur soutien.

Elle a dit: “Nos cœurs sont si pleins! Merci pour les bons voeux, et j’ai hâte de partager plus bientôt!”

L’actrice – qui est la fille de Susan Sarandon et du réalisateur Franco Amurri – et Kyle ont annoncé leur nouvelle de grossesse en septembre, deux mois avant de confirmer leur rupture.

Ils ont déclaré: “Nous nous engageons à élever nos trois beaux enfants comme des amis proches et des partenaires profonds, et nous sommes ravis de le faire, et nous avons le plus grand respect les uns pour les autres.”

En janvier, Eva a dévoilé leur rupture sur son blog, admettant qu’elle avait trouvé cela extrêmement difficile.

Elle a partagé: “Kyle a eu les enfants pour la première fois dans son appartement pendant les vacances.

“C’était extrêmement émouvant pour moi de les déposer – non pas parce qu’ils n’avaient pas passé de temps avec lui auparavant (ils l’avaient fait, bien sûr), mais parce que cela semblait être une étape importante dans la vie de notre divorce.”

