Eva Amurri ne veut pas que son ex-mari soit dans la chambre quand elle accouche

Eva Amurri a interdit son ex-mari Kyle Martino de la naissance de leur troisième enfant.

Eva Amurri ne veut pas que son ex-mari soit dans la chambre lorsqu’elle accouchera.

L’actrice de 34 ans – qui est la fille de Susan Sarandon – a décidé que Kyle Martino ne sera pas témoin de l’arrivée de son troisième enfant maintenant qu’ils se sont séparés car elle veut sentir qu’elle peut “lâcher prise” “pendant le travail.

Écrivant dans son blog, elle a déclaré: “Notre niveau d’intimité a totalement changé maintenant que nous ne sommes pas en couple, évidemment, et afin de vraiment lâcher prise et permettre au travail de progresser (en particulier avec un accouchement à domicile), il est si important de se sentir complètement à l’aise dans votre corps et votre soutien … J’ai réalisé que le fait d’avoir une forte énergie féminine présente à ma naissance cette fois-ci va m’apporter cela.

“J’ai choisi d’avoir mes sages-femmes, ma formidable doula (aussi une femme) et des copines incroyables – qui sont toutes des mamans également.”

Eva a également décidé que ses enfants – le major James, trois ans, et Marlowe Mae, cinq ans – seront là pour rencontrer leur petit frère juste après la naissance.

Le ‘Sauvé!’ star est à quelques semaines de sa date d’accouchement et se sent calme à propos de la naissance parce qu’elle a déjà trié son petit paquet de pépinière de joie.

Elle a expliqué: “Je vais commencer par dire que la crèche du bébé est terminée, et que ses vêtements sont lavés et rangés, et tout cela me calme les nerfs et me fait me sentir logiquement préparé. C’est donc un plus!

“J’ai aussi réalisé cette fois-ci à quel point vous avez vraiment besoin d’un nouveau-né. Il ne m’a fallu que trois enfants pour comprendre celui-là.”

La star de ‘That’s My Boy’ a annoncé qu’elle et Kyle attendaient leur troisième enfant en septembre de l’année dernière, puis deux mois plus tard, ont déclaré qu’ils se séparaient.

Eva a depuis décidé de changer son nom de famille en son nom de jeune fille.

Elle a écrit sur Instagram: “C’est EA pour toi, bébé! Après beaucoup de réflexion, j’ai décidé de cocher la case avec mon divorce pour restaurer mon nom de jeune fille. Ce fut une décision très émouvante mais qui a du pouvoir, et je cherche Je suis impatient de faire la fête avec des accessoires pour cheveux. Mamans divorcées, je veux avoir de vos nouvelles! Avez-vous restauré votre nom de jeune fille ou gardé le même nom de famille que vos enfants? Je crois qu’il n’y a pas de “bonne” façon, mais je pense qu’il est si important de discuter de ce genre de choses pour que les autres se sentent moins seuls. #HappilyEvaAfter #NewChapter (sic) “

.