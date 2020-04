Eva Longoria se sent plus occupée isolément

2020-04-10 02:30:05

Eva Longoria admet qu’elle se sent comme “plus occupée” maintenant qu’elle est isolée.

Eva Longoria a l’impression d’être “plus occupée” maintenant qu’elle est isolée.

La star de Desperate Housewives suit les conseils du gouvernement et reste dans sa maison au milieu de la pandémie de coronavirus, mais elle admet qu’elle s’est retrouvée avec plus de choses à faire maintenant que lorsqu’elle est au travail.

Elle a dit: “Je suis une grande cuisinière. J’aime juste cuisiner, et je n’ai pas beaucoup d’occasions de le faire chaque fois que je travaille. Donc, je cuisine littéralement tous les jours, à chaque repas, au petit-déjeuner, midi, nuit. Et ça a été amusant.

“Et puis j’ai organisé. J’ai finalement organisé mon étagère à épices, ce qui était très excitant. Je vais m’attaquer au garage, au garde-manger et à tout le reste … J’ai l’impression d’être plus occupé maintenant qu’avant” ! ”

Et l’actrice de 45 ans admet que la nouvelle routine est tout à fait normale pour son fils Santiago, 21 mois – qu’elle a avec son mari José ‘Pepe’ Bastón – et il aime avoir plus de ses parents.

S’adressant à Entertainment Tonight à propos de son calendrier de verrouillage, elle a ajouté: “Il est à l’âge parfait où il ne sait pas ce qui se passe et il n’est pas encore à l’école”, dit-elle à propos de son petit garçon. “Donc, nous pouvons jouer toute la journée. Et il est juste excité que maman et papa soient à la maison toute la journée.”

Pendant ce temps, la star de «Dora et la cité perdue de l’or» a précédemment avoué qu’elle avait l’impression que sa famille était «complète» maintenant qu’elle a son fils dans sa vie.

Récemment, elle a déclaré: “Il est incroyable. Il est vraiment bon. C’est un bon dormeur. C’est un bon mangeur, voyageur.

“C’est juste un super enfant. J’ai vraiment eu de la chance. Je pense que Dieu était comme, c’est ce dont tu vas avoir besoin pour réussir. Oui, ma famille est complète!”

Mots clés: Eva Longoria

Retour au flux

.