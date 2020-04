Eva Longoria tente de planifier ses journées en lock-out

2020-04-11 02:30:06

Eva Longoria essaie de planifier ses jours de confinement – uniquement pour que son fils de 22 mois change de routine.

Eva Longoria essaie de planifier ses jours de confinement – uniquement pour que son fils change de routine.

La star de ‘Desperate Housewives’ se sent “chanceuse” que son fils Santiago, 22 mois, soit si jeune, mais dit qu’il a un gros moyen de ruiner ses jours de verrouillage prévus en jouant avec une boîte pendant cinq heures, alors qu’elle a d’autres apprentissages prévus.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Je suis chanceuse parce que mon fils est si petit, il n’est pas encore à l’école et il n’est pas tout à fait un bébé, il est donc dans le bonbon de” n’a aucune idée de ce qui se passe “et adore que maman et papa sont à la maison toute la journée. Je suis comme maman tigre. J’ai comme prévu toute sa journée, comme si nous allions peindre le matin pendant une heure et ensuite nous allons faire des flashcards et nous va faire l’alphabet. Ensuite, il trouvera une boîte et jouera avec ça pendant cinq heures, et je me dis, d’accord, tout mon planning part. ”

Pendant ce temps, Eva a précédemment avoué qu’elle se sentait “plus occupée” maintenant qu’elle est isolée.

Elle a dit: “Je suis une grande cuisinière. J’aime juste cuisiner, et je n’ai pas beaucoup d’occasions de le faire chaque fois que je travaille. Donc, je cuisine littéralement tous les jours, à chaque repas, au petit-déjeuner, midi, nuit. Et ça a été amusant. Et puis j’ai organisé. J’ai finalement organisé mon étagère à épices, ce qui était très excitant. Je vais aborder le garage, le garde-manger et toutes les choses … Je me sens comme je suis plus occupé maintenant qu’avant! … Il est à l’âge parfait où il ne sait pas ce qui se passe et il n’est pas encore à l’école. Donc nous pouvons jouer toute la journée. Et il est juste excité que maman et papa sont à la maison toute la journée. “

Mots clés: Eva Longoria

Retour au flux

.