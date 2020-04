2020-04-19 23:30:06

Eva Mendes a “une frontière claire” en ce qui concerne ses enfants et ne publiera pas de photos de son partenaire Ryan Gosling et de leurs filles – Esmeralda, cinq ans, et Amada, trois ans.

La star de “ Place Beyond the Pines ” insiste sur le fait qu’elle ne publiera pas de photos de son partenaire Ryan Gosling et de leurs filles – Esmeralda, cinq ans, et Amada, trois ans.

Elle a partagé sur Instagram: “Salut! J’ai toujours eu une frontière claire en ce qui concerne mon homme et mes enfants … J’en parlerai bien sûr, avec des limites, mais je ne posterai pas de photos de notre vie quotidienne . Et comme mes enfants sont encore si petits et ne comprennent pas ce que signifie vraiment publier leur image, je n’ai pas leur consentement. Et je ne publierai pas leur image tant qu’ils ne seront pas assez vieux pour me donner leur consentement. comme Ryan et moi, ça fonctionne pour nous de cette façon, pour rester privé. Je vous envoie beaucoup d’amour en ce moment. (sic) ”

Pendant ce temps, la star hollywoodienne a insisté sur le fait qu’elle aime toujours jouer et même si elle n’est pas apparue sur grand écran depuis “ Lost River ” de 2014, Eva envisage désormais un rôle très spécifique.

Elle a dit: “Jouer est quelque chose que j’aimerai toujours. C’est comme maintenant que j’ai des enfants, je suis un peu extrême. Il y a tellement de choses que je ne ferai pas. Comme je ne ferai pas la plupart des films Je l’ai fait dans le passé.

“Beaucoup de choses sont hors de cette liste. Je ne veux rien faire de trop violent. Bien sûr, je ne veux rien faire de sexuel ou de sexuel du tout. Donc je suis fondamentalement comme, ‘Disney, je “Je suis à vous, Disney”. C’est tout ce qui reste. ”

Eva a révélé qu’elle envisageait un rôle crapuleux, plutôt que celui de princesse.

Elle a dit: “Je suis plutôt du genre méchante. Je suis plutôt du type Ursula … J’aime les méchants des films Disney. Ils sont amusants.”

