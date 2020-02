Eva Mendes applaudit à Troll qui l’a appelée «vieille»

Eva mendes vient de transformer une critique en compliment.

Après que l’actrice de 45 ans ait partagé une vidéo Instagram montrant son élégante “esthétique de la réunion du samedi” et ses “nouveaux cheveux”, un troll est allé dans la section des commentaires et a critiqué l’âge de Mendes. Et la star de “Hitch” a eu la meilleure réponse au haineux.

“elle vieillit”, a écrit la personne et Mendes a applaudi, “oui, tu as raison. Dieu merci, je vieillis.”

“Cela signifie que je suis toujours là”, a-t-elle poursuivi. “Je vais bientôt avoir 46 ans et reconnaissant chaque jour [sic] que je vieillis. Votre commentaire était-il censé me faire me sentir mal? Ce ne fut pas le cas. Cela me rend reconnaissant. Alors merci pour le rappel que je suis toujours là.❤️❤️❤️ “

Un autre fan est venu à la défense de Mendes et a essayé de voir le bon côté du commentaire du troll.

“Peut-être que ma copine voulait taper gorgée ou chaude”, a commenté la personne. “Je garantis qu’elle a mal tapé parce que rien n’a l’air vieux! Ce n’est pas important mais ça me brise le cœur que quelqu’un envoie des pensées négatives à qui que ce soit. Il a l’air doux et gentil aussi.”

“Thx pour l’amour! Mais ça ne m’a vraiment pas bouleversé, ça m’a rendu triste qu’elle pense que c’est une mauvaise chose,” répondit Mendes. “Vieillir est le but !!!!! N’est-ce pas?!? J’ai hâte de vieillir AF! C’est le plan !!! Maintenant vais-je essayer de prendre autant de soin de moi dans le processus? Absolument ! Encore merci pour vos aimables paroles “.”

Mendes a mis des ennemis à leur place dans le passé. Le mois dernier, l’actrice de “Training Day” – qui partage les filles Esmeralda, 5 ans, et Amada, 3 ans, avec son petit ami Ryan Gosling – riposter à un fan qui a critiqué une robe qu’elle portait.

“N’aimez pas ces conceptions, vous avez besoin d’un meilleur designer pour être jolie pour ces motifs laids”, a commenté le troll.

“Je suis vraiment désolé que tu n’aimes pas celui-ci,” répondit Mendes. “Il se trouve que c’est ma pièce préférée de ma nouvelle collection. Mais je suis sûr qu’il y a d’autres choses que vous aimerez … Envoyer l’amour pour 2020.”

