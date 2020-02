2020-02-23 23:30:05

Eva Mendes est “fière” de son âge.

La star de “Place Beyond the Pines” a récemment riposté à un troll qui a dit qu’elle “vieillissait” et elle est choquée par la réaction du public à sa réponse.

Elle a déclaré: “J’ai été enthousiasmée par la réaction parce que je ne pense en aucune façon que la personne qui a laissé ce commentaire à propos de ma vieillesse soit malveillante. Je ne pense pas que ce soit un commentaire malveillant, mais je pense que c’est plus dangereux parce que ce n’était pas n’est pas malicieux parce que c’est juste ancré dans la société que vieillir est quelque chose que nous devons craindre ou avoir honte. Et je pense que le fait de ne pas demander à une femme quel est son âge est archaïque. C’est comme si vous pouviez me demander mon âge et moi vous le dira avec plaisir, je serai choqué, quelque peu choqué. Je suis sur le point d’avoir 46 ans et cela me choque un peu. Mais j’en suis fier. ”

L’actrice de 45 ans – qui a Esmeralda, cinq ans, et Amada, trois ans, avec son partenaire Ryan Gosling – se sent “responsabilisée” lorsqu’elle dit qu’elle a 46 ans d’expérience plutôt qu’elle ne dit qu’elle a 46 ans.

Elle a ajouté au magazine People: “Je voulais m’assurer de revenir vers cette personne parce que j’avais quelque chose à dire et je me sentais comme, écoutez, vous voulez dire cela, je ne pense pas que c’était malveillant, mais vous voulez dire un peu comme une insulte.” Je veux vous montrer que je prends ça comme un compliment parce que je suis toujours là. Et j’ai, vous savez, au lieu de dire que j’ai 46 ans, je souhaite que nous puissions le changer et je voudrais pouvoir dire: «J’ai 46 ans pour moi» parce qu’en espagnol, c’est très beau. Ça dit que vous dites: ‘Tengo cuarenta seis años’ J’ai 46 ans et en anglais je sais, c’est un peu, vous savez c’est de la sémantique mais c’est important. C’est comme si je ne me sentais pas 46 mais j’ai l’impression d’avoir 46 ans d’expérience pour moi. Je trouve cela tellement stimulant. “

Mots clés: Eva Mendes, Ryan Gosling

