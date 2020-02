Eva Mendes est “ reconnaissante tous les jours ” qu’elle vieillisse

2020-02-02 00:00:06

Eva Mendes, la star de “Place Beyond the Pines” est “reconnaissante au quotidien” qu’elle vieillisse.

La star de “Place Beyond the Pines” – qui a Esmeralda, cinq ans, et Amada, trois ans, avec son partenaire de longue date Ryan Gosling – a riposté à un troll qui a dit qu’elle “vieillissait”.

En réponse au fan, elle a écrit: “Oui, vous avez raison. Dieu merci, je vieillis. Cela signifie que je suis toujours là. Je vais bientôt avoir 46 ans et je serai reconnaissante à tous les jours que je vieillisse. commentaire suppose que je me sente mal? Ce n’est pas le cas. Cela me rend reconnaissant. Alors merci pour le rappel que je suis toujours là. (sic) ”

Eva a précédemment révélé que la maternité l’a rendue «moins soucieuse» mais «plus soucieuse» aussi.

Elle a expliqué: “Je ne sais pas. Je suppose que je suis toujours dedans. Je suis encore nouvelle dans le jeu. J’ai l’impression que d’une certaine manière ça me fait moins attention à cause des priorités évidemment mais en même temps ça fait même si j’ai moins de temps pour penser à ce que je porte pour ma journée ou comment assembler quelque chose, je pense plus à cela dans un sens même si je ne suis pas avec mes enfants, je suis Je les représente toujours. C’est toujours dans mon esprit. Je suis la mère de quelqu’un et je dois agir en conséquence. Il y a une pression intense que je ressens mais c’est une bonne pression. ”

Et l’actrice de 45 ans trouve la maternité si “belle et exaspérante”.

La star de “Ghost Rider” a partagé: “C’est tellement amusant et beau et exaspérant. C’est tellement dur, bien sûr. Mais c’est comme ce sentiment de … vous finissez votre journée, vous les mettez au lit et Ryan et moi avons l’air à l’autre comme, “Nous l’avons fait, nous l’avons fait. Nous sommes sortis relativement indemnes.” Je suis tellement reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être à la maison avec eux. “

