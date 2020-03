Eva Mendes explique aux fans pourquoi ils ne verront pas Ryan Gosling sur sa page Instagram

Ryan Gosling peut être une grande star de cinéma dont le visage orne les films et les écrans de télévision, les panneaux d’affichage, les affiches et les couvertures de magazines, mais il y a un endroit où vous ne le trouverez pas et c’est sur Eva mendes’ flux de médias sociaux.

L’actrice, qui sort avec Gosling depuis 2011 et partage deux enfants avec lui, est tombée en panne pour un fan qui a commenté avec insolence qu’ils “ne voudraient pas une apparition de Ryan [Gosling] sur cette page.”

Mendes est restée positive, mais a été très claire quant à son approche des médias sociaux en ce qui concerne la famille. “Je ne publierai que des flash-back de choses qui sont déjà” là-bas “(comme des photos de films que nous avons fait ou des trucs comme ça)”, a-t-elle déclaré à propos du contenu de Gosling, comme rapporté Gens.

“Mon homme et mes enfants sont privés”, a poursuivi l’actrice. “C’est important pour moi, alors merci de l’avoir obtenu.”

Le commentaire initial des fans était un “P.S.” note attachée à une appréciation plus positive de la volonté de Mendes de se connecter directement avec ses fans et de les remercier par sa présence sur les réseaux sociaux. Cela peut être une arme à double tranchant, mais Mendes est clairement passionnée par les avantages des médias sociaux tout en évitant avec vigilance ses pièges du mieux qu’elle peut.

“Je me bats avec les médias sociaux mais j’aime le lien constant avec les femmes”, a-t-elle déclaré au fan après l’avoir remerciée pour ses aimables paroles. “J’essaie de publier de manière responsable et j’essaie de m’assurer que je ne me représente pas d’une manière qui fait que les autres femmes se sentent mal.”

Elle a ensuite parlé du Photo Instagram le fan a commenté, qui était un cliché promotionnel pour sa nouvelle collection avec New York & Company, s’assurant qu’elle est très claire qu’elle ne se contente pas de sortir du lit et de ressembler à ça.

“Instagram peut être nuisible de cette manière”, a-t-elle déclaré à propos de photos retouchées perpétuant des problèmes d’image de soi et de confiance chez les femmes. Et elle a donc veillé à faire savoir à ses abonnés que cette photo avait très certainement été retouchée professionnellement dans le cadre d’une campagne publicitaire.

“Je veux que les femmes sachent que cela me prend beaucoup de temps et que je lutte entre autres avec la nourriture”, a-t-elle déclaré.

L’actrice a ensuite fermé ses portes en encourageant cette fan et tous ses autres followers à continuer à garder les choses réelles avec elle et elle lui rendra la pareille. “N’hésitez pas à m’appeler sur des conneries si vous le voyez”, écrit-elle.

Mendes peut être vue en train de dialoguer avec ses fans tout au long de sa page Instagram, les remerciant pour leur gentillesse et gardant les choses généralement très positives et remplies d’amour. C’est merveilleux de voir quelqu’un aussi délibéré pour trouver une manière saine de s’engager avec les médias sociaux à la fois pour ses fans et pour lui-même.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Paris Fashion Week

.

Kim et Kourtney Kardashian Rock de la tête aux pieds en latex à la Fashion Week de Paris