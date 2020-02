Eva Mendes: Instagram est “ plutôt stressant ”

2020-02-24 15:30:08

Eva Mendes admet qu’elle trouve Instagram “un peu stressant” mais aime l’utiliser pour “se connecter” avec d’autres femmes.

Eva Mendes trouve Instagram “un peu stressant”.

La star de ‘2 Fast 2 Furious’ admet qu’elle n’est pas une grande fan des médias sociaux mais elle l’utilise pour “se connecter” avec d’autres femmes, ce qu’elle apprécie.

Elle a dit: “Je n’aime pas publier des choses pour Instagram. C’est un peu stressant pour moi. Je n’aime pas ça mais j’aime me connecter avec les femmes.”

Eva a ses propres collections de mode et a dit qu’il était “évident” pour elle d’inclure des tailles plus et qu’elle est “tellement excitée” que ses filles – Esmeralda, cinq ans, et Amada, trois ans, qu’elle a avec son partenaire Ryan Gosling – grandiront dans un monde où ils “voient tellement plus de diversité”.

S’exprimant lors du sommet Create and Cultivate ce week-end, elle a ajouté: “J’ai toujours pensé que l’industrie de la mode était un peu archaïque de cette manière. Je n’ai jamais compris pourquoi il n’y avait vraiment qu’une seule forme de beauté, et je suis tellement ravis que mes filles grandissent dans un monde où elles voient tellement plus de diversité. Mes deux petites filles sont déjà ces deux petites femmes autonomes. Je me dis juste: “Oh mon Dieu. J’ai juste besoin pour sortir de leur chemin. “”

Pendant ce temps, Eva a précédemment admis qu’elle était “fière” de son âge.

Elle a déclaré: “J’ai été enthousiasmée par la réaction parce que je ne pense en aucune façon que la personne qui a laissé ce commentaire à propos de ma vieillesse soit malveillante. Je ne pense pas que ce soit un commentaire malveillant, mais je pense que c’est plus dangereux parce que ce n’était pas n’est pas malicieux parce que c’est juste ancré dans la société que vieillir est quelque chose que nous devons craindre ou avoir honte. Et je pense que le fait de ne pas demander à une femme quel est son âge est archaïque. C’est comme si vous pouviez me demander mon âge et moi vous le dira avec plaisir, je serai choqué, quelque peu choqué. Je suis sur le point d’avoir 46 ans et cela me choque un peu. Mais j’en suis fier. “

Mots clés: Eva mendes

