Evan Rachel Wood a déclaré que les scènes de combat de «Westworld» avaient été modifiées parce qu’elle était une ceinture noire en taekwondo

Cette saison de Westworld, nous allons voir Dolores (Evan Rachel Wood) en mission dans le monde réel. Elle n’a pas peur non plus de se battre. Wood a révélé que les scènes de combat de cette saison avaient changé en raison de sa véritable expérience de combat. Découvrez ce que son personnage fait cette saison et comment il est entré en jeu.

Dolores est en mission dangereuse dans la saison 3 de «Westworld»

La nouvelle saison a commencé avec Dolores dans le monde réel. «Parce Domine» a montré son temps passé avec Liam Dempsey (John Gallagher Jr.) qui travaille avec une société appelée Incite. Incite est à l’origine des plus grandes réalisations techniques du monde.

La bande-annonce de la saison a montré que Dolores n’est pas opposée à la violence contre les humains. Nous la voyons avec des fusils et combattant au corps à corps. Caleb (Aaron Paul) est également vu lui demander si leur plan ne fonctionne pas. «Nous tuons tout le monde», a-t-elle répondu.

Dolores a pris le contrôle d’au moins quatre autres hôtes pour les faire entrer dans le monde réel. L’une d’elles utilise un corps qui ressemble à Charlotte Hale (Tessa Thompson). On ne sait toujours pas exactement quel sera son plan.

Elle va essayer de se fondre dans le monde humain

Nous avons déjà eu un avant-goût de Dolores sous couverture à Londres. Il ne devrait donc pas être surprenant que cette saison, nous verrons Dolores essayer de se fondre avec les humains.

“Je pense que ça va être drôle de regarder un robot prétendre être humain, prétendre être humain-humain”, a déclaré Wood à Entertainment Weekly. “C’est une chose d’être un personnage dans le parc, maintenant elle doit vraiment se fondre avec les êtres humains, ce qui signifie qu’elle doit être un peu plus imparfaite et désordonnée.”

Elle a ensuite dit: «Et plus vous vous approchez de faire semblant d’être quelque chose, plus cela peut être dangereux parce que vous commencez à le comprendre de plus en plus. Il sera intéressant de voir sa relation avec les êtres humains évoluer et cela pourrait être bon ou très mauvais. Il y aura beaucoup de Dolores que nous connaissons et aimons, mais il y aura aussi de nouvelles émotions compliquées qu’elle devra traverser. “

Wood a déclaré que ses scènes de combat avaient changé

Evan Rachel Wood de «Westworld» | Jeff Kravitz / FilmMagic pour HBO

L’actrice a été interrogée sur ses scènes de combat cette saison. Elle a dit que sa véritable expérience l’a aidée à gérer sa charge de travail.

“Heureusement, je suis ceinture noire en Taekwondo”, a-t-elle déclaré à People. Elle a ensuite déclaré: «J’étais heureuse de fléchir ce muscle enfin.» Thompson a demandé à Wood si elle avait dit aux gens de l’émission qu’elle pouvait se battre.

“Je leur ai dit”, a déclaré Wood. “Voilà le truc, je leur ai dit quand je me suis inscrit pour faire le show, j’étais ceinture noire. Et Lisa [Joy] est allé “Oh, ce serait utile.” La saison 3 roule, ils commencent à chorégraphier ce combat et je commence à faire des coups de pied et le coordinateur de cascades dit “Quoi?! Quoi?!'”

L’actrice a déclaré que la coordinatrice de la cascade n’avait pas été informée qu’elle était une ceinture noire, sinon sa scène de combat aurait été différente. “Ils ont commencé à modifier des choses comme l’ajout de coups de pied et d’autres choses”, a-t-elle déclaré.

L’actrice est capable de donner des coups de pied très haut et on peut la voir faire son propre travail de cascade. Il devrait être intéressant de voir comment Dolores se battra dans le monde réel.