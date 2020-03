Evan Rachel Wood, Aaron Paul, Jonathan Nolan et Lisa Joy Hint Qu’est-ce qui arrive pour Dolores et Caleb

La première de la saison 3 de Westworld a présenté le monde du futur à l’extérieur du parc. La longue attente de la nouvelle saison a porté ses fruits, mais n’a soulevé que quelques questions. Dolores (Evan Rachel Wood) a exploré la société de technologie recueillant nos données. Le spectacle a présenté Aaron Paul comme Caleb. Il a montré Bernard (Jeffrey Wright) caché, mais n’a naturellement rendu les téléspectateurs plus curieux au sujet de l’épisode deux.

Après la première de la saison Westworld, HBO a diffusé une émission spéciale dans les coulisses mettant en vedette Wood, Paul et les créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy expliquant l’épisode et où la saison 3 se dirige. Westworld diffuse les dimanches à 21 h sur HBO.

Evan Rachel Wood voit le parallèle entre Caleb et William sur ‘Westworld’

Dolores est en mission lors de la première de la saison Westworld. Même quand on dirait que les méchants ont le dessus, elle le reprend. Pourtant, lorsque Caleb la trouve dans la rue, Wood sent que leurs chemins sont entrelacés pour le reste de la saison.

“Bien que Dolores soit très difficile à tuer, elle est capable de mourir et a besoin d’aide et d’être vulnérable”, a déclaré Wood. «Elle tombe littéralement dans les bras de Caleb un peu comme la façon dont elle est tombée dans les bras de William. Je pense donc que nous savons que quelque chose va commencer. “

Joy suggère que Wood a peut-être raison.

“Je pense que Caleb n’a plus rien à perdre et peut-être qu’il n’apprécie pas vraiment sa vie”, a déclaré Joy. “Mais la seule chose qui ne s’arrête pas vraiment, c’est sa capacité à ressentir pour les autres. Alors, quand il trouve Dolores, sa programmation insiste pour qu’il la sauve. »

Aaron Paul et Jonathan Nolan expliquent la vie de crime de Caleb sur «Westworld»

En découvrant Caleb lors de la première de la saison de Westworld, les téléspectateurs pourraient comprendre sa lutte pour obtenir un meilleur emploi. C’est encore plus frustrant quand il ne peut même pas parler à un être humain de son application.

“Lisa et Jonah m’ont proposé cette idée pour Caleb et bien sûr, mon esprit a été époustouflé”, a déclaré Paul. “Westworld est tellement ambitieux et ils n’ont pas peur de faire des balançoires géantes. Cette saison amène complètement Westworld à un tout autre niveau. »

Donc, lorsque son travail de construction avec un robot ne parvient pas à joindre les deux bouts, Caleb se tourne vers l’application Rico pour des petits travaux qui ne sont pas tout à fait légaux.

«L’application Rico permet à Caleb d’obtenir cet argent supplémentaire», a déclaré Paul. «C’est vraiment difficile pour lui de simplement travailler dans le secteur de la construction pour payer les factures.»

La technologie de Rico n’est pas si farfelue par rapport au monde de 2020, dit Nolan.

«Le crime fait partie de notre économie. Ça ne va nulle part. Rico est une application construite sur la réalité de la blockchain qui modifie le fonctionnement d’Internet. Vous et moi pouvons avoir un échange financier de services que le gouvernement ne peut ni suivre ni retracer. C’est infaillible, je ne peux pas vous tromper, vous ne pouvez pas me tromper. Vous téléchargez l’application, spécifiez le niveau de criminalité auquel vous êtes disposé à participer. Caleb n’est pas disposé à participer à ce que nous appelons des rencontres: enlèvements, meurtres, conneries. Petty larceny, grand theft auto, sure. »

La saison 3 sera plus optimiste

Les deux premières saisons de Westworld ont été assez sombres. La première saison est arrivée à la conclusion que les récits étaient inévitables et aucun participant ne peut les changer. La saison 2 a contesté cela, mais non sans coûter de nombreuses vies. Attendez-vous à un rayon de soleil dans la saison 3.

“Les deux premières saisons ne donnent pas une image très chaleureuse du comportement humain”, a déclaré Nolan. «Donc, pour la troisième saison, nous voulions une approche légèrement plus sympathique. Avec Caleb, nous sommes initiés à une compréhension différente de l’humanité. “

Joy a ajouté: «Nous voulions que cette saison soit pleine d’espoir. La chose que j’ai toujours admirée au sujet du jeu d’Aaron Paul, c’est qu’il canalise si facilement l’homme à tout faire. “

L’avenir de «Westworld» est Singapour

Nolan a dit que lui et Joy avaient toujours prévu de quitter le parc à un moment donné sur Westworld. La saison 3 était le moment.

“Lisa et moi savions depuis le début que nous allions arriver à ce moment et aller de l’avant dans un nouveau monde, en nous appuyant sur tout ce que nous avions créé à ce moment-là, mais en y ajoutant toutes ces nouvelles choses”, a déclaré Nolan. «Le défi et le plaisir de commencer à créer une toute nouvelle gamme d’environnements et de véhicules, tout ce que nous avons dû construire pour cette saison, était un peu comme de la meilleure façon possible en recommençant.»

Nolan a déclaré que l’avenir était déjà à Singapour. Joy a accepté.

“Nous avons toujours su que cette saison aurait beaucoup de portée et d’échelle, alors nous avons beaucoup tourné à Singapour, où les rues sont belles et brillantes”, a déclaré Joy. “Il semble vraiment idyllique d’une manière et ordonné, mais comme Dolores arrive à comprendre le monde, elle se rend compte qu’il y a une obscurité sous-jacente à cet ordre.”

La sous-intrigue d’exploration de données n’est pas de la science-fiction

Si Singapour est déjà l’avenir, la sous-intrigue d’exploration de données a déjà environ 10 ans. Les utilisateurs de Facebook, Twitter et autres appareils ont appris à quel point les entreprises technologiques suivent leurs habitudes.

«Nous vivons dans un monde où, entre les médias sociaux, le suivi de la localisation et les appels téléphoniques et les e-mails, il existe une piste numérique pour chacun de nous», a déclaré Joy.

Nolan vient de le mettre dans Westworld.

“Et si 30 ans de plus s’écoulent exactement sur la trajectoire que nous suivons?” il a dit. “À quoi ressemble ce monde?”