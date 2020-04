Evan Rachel Wood en cours de piano

2020-04-06 12:30:04

Evan Rachel Wood a pris des cours de piano et s’occupe de son jardin tout en restant à cause de la pandémie de coronavirus.

L’actrice de 32 ans – qui a un fils de six ans avec son ex-mari Jamie Bell – a profité de plus de temps libre en raison des directives de distanciation sociale en prenant des passe-temps et en s’attaquant aux corvées qu’elle n’a pas ” t se mit à faire.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se débrouillait à la maison, elle a répondu: “Très bien. Je suis plus inquiète pour les personnes qui vont perdre leur maison et qui n’ont pas de soins de santé et comment nous allons nous remettre de cela tout comme un pays avec le l’économie et tout.

“Mais moi, personnellement, je vais bien. Vous savez que j’ai une unité familiale proche et que j’instruisais mon enfant à la maison et que j’essayais juste de jardiner et de prendre des leçons de piano et de faire toutes les choses que je repousse toujours et que maintenant nous avons tous beaucoup de temps à faire et juste garder le moral. ”

La star de “Westworld” est reconnaissante d’être une “introvertie” car elle pense qu’il a été plus facile de s’adapter aux changements radicaux de la vie quotidienne.

Elle a déclaré à Deadline: “Je pense que ce sont les extravertis qui paniquent vraiment en ce moment. Comme moi et mes amis introvertis, on se dit” nous nous sommes préparés à cela toute notre vie “. ”

Evan espère qu’il y a une “doublure argentée” avec la pandémie dans la mesure où les gens peuvent “se rassembler” et comprendre les changements qu’ils veulent apporter à leur propre vie.

Elle a déclaré: “Aussi terrifiant que cela soit pour beaucoup de gens, et je ne minimise certainement pas cela du tout, vous savez, la doublure argentée est que beaucoup de gens ont pu appuyer sur le bouton de réinitialisation et se rassembler un peu, ce qui est bien. ”

