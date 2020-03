Evangeline Lilly refuse de prendre ses distances avec la pandémie de coronavirus

2020-03-19 20:30:04

Evangeline Lilly refuse de pratiquer la distanciation sociale au milieu de la pandémie de coronavirus, car elle ne veut pas renoncer à sa “liberté”.

L’actrice “ Ant-Man and the Wasp ” a révélé qu’elle ne restait pas à la maison pendant l’épidémie de maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – malgré les conseils des responsables de la santé qui exhortent les gens à rester à l’écart des rassemblements sociaux et évitez de quitter la maison sauf en cas de nécessité absolue.

Evangeline a parlé de sa position sur les conseils lorsqu’elle a publié sur Instagram pour révéler qu’elle avait emmené ses enfants – son fils Kahekili, huit ans, et un deuxième fils, quatre ans, dont le nom n’est pas connu du public – au “camp de gymnastique”.

Quand un fan a demandé si elle était en “résidence surveillée corona”, Evangeline a répondu: “Pas pour cette famille.”

Et quand une autre a souligné que l’éloignement social peut aider à sauver la vie de ceux qui sont immunodéprimés, l’actrice de 40 ans a révélé qu’elle vivait actuellement avec son père, qui a une leucémie de stade quatre, et qu’elle était elle-même immunodéprimée.

Elle a ajouté: “Je vis avec mon père en ce moment, qui a une lukémie de stade quatre. Je suis également immunodéprimée en ce moment. J’ai deux jeunes enfants. Certaines personnes accordent plus d’importance à leur vie qu’à la liberté, d’autres à la liberté au cours de leur vie. . Nous faisons tous nos choix. Avec amour et respect. EL (sic) ”

La star de «Lost» a alors de nouveau répondu au même fan et a déclaré qu’elle se sentait «énervée» par le gouvernement qui essayait de la garder chez elle.

Elle a écrit: “Il semble que nous ayons des points de vue similaires et nous aurions probablement beaucoup de points d’accord si nous pouvions nous asseoir face à face pour en discuter. Je parie que nous serions complètement d’accord sur ce que nous voulons et ce que nous essayons de faire. éviter, puis se défierait pensivement sur la façon d’y parvenir.J’ai ces conversations quotidiennement avec des gens de mon entourage et je considère et reconsidère toujours ma position.

“Où nous en sommes en ce moment me semble déjà trop proche de Marshall Law pour mon confort, tout cela au nom d’une grippe respiratoire. C’est énervant. J’apprécie votre engagement et le discours significatif. Soyons vigilants dès maintenant. Et gentils. et gracieux – garder un œil sur nos dirigeants, en veillant à ne pas abuser de ce moment pour voler plus de libertés et prendre plus de pouvoir, mais gracieux les uns avec les autres alors que nous essayons de naviguer dans les dangers inconnus d’un monde moderne et mondial et structure du pouvoir. Restez en contact. Nous sommes ensemble. Merci d’avoir écouté. Je vous ai entendu. (sic) “

