Evangeline Lilly & # 039; s & # 039; douleur profonde & # 039;

Evangeline Lilly a souffert d’une “douleur profonde” mais croit finalement qu’elle “sort de cet endroit profond”.

L’actrice de 40 ans s’est rendue sur Instagram pour révéler à ses fans qu’elle avait eu une “année difficile” l’année dernière mais ne voulait pas alourdir ses followers avec son “traumatisme”.

Cependant, elle se sent maintenant prête à parler de ses difficultés, car elle croit finalement qu’elle “sort de cet endroit profond”.

Evangeline a écrit sur Instagram: “J’ai eu une année si difficile l’année dernière mais je ne voulais pas tout partager avec vous parce que je ne voulais pas être un nuage sombre dans votre monde. Tout ce que j’ai toujours voulu faire a été mis de la joie dans le monde. Pour ajouter du soleil. Je ne voulais pas que vous passiez une très bonne journée et que mon message vous rende triste. Mais je lutte profondément avec le sentiment que tout ce que je suis est ce que je ressens tout le monde veut et a besoin de moi. Je me sens souvent seul et invisible.

“J’ai toujours su que j’étais fort. Je croyais assez fort pour retenir toute ma douleur et celle de tout le monde aussi. Alors je l’ai gardé à l’intérieur, je l’ai gardé pour moi et j’ai fait de la place là-dedans pour retenir ta douleur aussi. Publicement , Je me suis caché et j’ai fait la lumière sur mes traumatismes les plus profonds et j’ai ri face à ma douleur la plus profonde.

“Jusqu’à ce que, l’année dernière, je me casse. Soudain, j’ai été forcé de faire face à ma faiblesse et mes limites, mon traumatisme et mes peurs. Je n’ai eu d’autre choix que d’accepter que je suis limité ou … de continuer sur une voie perfectionniste déni qui me tuerait inévitablement.

“Je sors de cet endroit profond, lentement. Alors que je commence à respirer l’air frais, que je commence à trouver mon nouveau pied limité, je me sens déconnecté de vous. Je sens qu’il est inutile de partager la lumière quand vous ne le faites pas” t connaître mon obscurité. Je me sens perdu et apathique à propos de cet espace que nous partageons. ”

Alors qu’Evangeline est maintenant prête à rendre publiques ses difficultés, elle a admis qu’elle ne savait pas si ses fans auraient voulu qu’elle en parle pendant qu’elle traversait ses problèmes.

Elle a expliqué: “Je me demande … auriez-vous voulu venir dans mon obscurité si je l’avais partagé?”

