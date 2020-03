Evangeline Lilly s’excuse pour les commentaires «insensibles» sur les coronavirus

2020-03-27 02:30:05

Evangeline Lilly s’est excusée pour ses commentaires “insensibles” sur les coronavirus.

L’ancienne star de «Lost» a essuyé des critiques plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle est allée sur Instagram pour insister sur le fait qu’elle ne suivrait pas les directives en matière de distanciation sociale et d’auto-isolement parce qu’elle ne voulait pas perdre sa «liberté», malgré les conseils de santé suggérant que l’isolement aider à stopper la propagation du virus.

Et maintenant, Evangeline a publié des “excuses sincères et sincères” pour ses commentaires, qui, selon elle, ont été faits devant la “petite communauté” où elle vit a commencé à limiter sérieusement le nombre de personnes autorisées lors des rassemblements.

Dans un long article sur Instagram, elle a écrit: “Je vous écris de chez moi où je fais de la distanciation sociale depuis le 18 mars – lorsque la distanciation sociale a été instaurée dans la petite communauté où je vis actuellement.

“Au moment de mon poste du 16 mars, les directives des autorités ici étaient que nous ne nous rassemblions pas en groupes de plus de 250 ppl et que nous nous lavions les mains régulièrement, ce que nous faisions.

“Deux jours plus tard, ces directives ont changé et, malgré ma vive inquiétude face aux répercussions socioéconomiques et politiques de cette ligne de conduite, VEUILLEZ SAVOIR QUE JE FAIS MA PARTIE POUR Aplatir la COURBE, PRATIQUANT LA DISTANCE SOCIALE ET RESTER À LA MAISON AVEC MA FAMILLE. (Sic ) ”

L’actrice de 40 ans a ensuite présenté ses excuses à ceux qui ont été directement touchés par le virus, ainsi qu’à ceux qui sont préoccupés par la “menace très réelle” de perdre des êtres chers à cause de la maladie infectieuse.

Elle a ajouté: “Je tiens à présenter mes excuses sincères et sincères pour l’insensibilité que j’ai montrée dans mon post précédent à la souffrance et à la peur très réelles qui ont envahi le monde à travers COVID19. Les grands-parents, les parents, les enfants, les sœurs et les frères meurent, le monde se mobilise pour trouver un moyen de mettre fin à cette menace très réelle, et mon silence qui en résulte a envoyé un message dédaigneux, arrogant et cryptique.

“Mes excuses directes et spéciales à ceux qui sont les plus touchés par cette pandémie. Je n’ai jamais voulu vous faire de mal. Quand j’ai écrit ce post il y a 10 jours, je pensais que je laissais le calme dans l’hystérie.”

Evangeline a également affirmé que ses déclarations originales étaient faites par peur, et a déclaré qu’elle était convaincue de regarder la situation dans son ensemble par un ami.

Elle a conclu: “Quand je me débattais avec mes propres peurs concernant la distanciation sociale, une personne gentille, sage et gracieuse m’a dit ‘fais-le par amour, pas par peur’ et cela m’a aidé à réaliser ma place dans tout cela. je vous aime tous, même si vous ne pouvez pas le retourner maintenant. EL. (sic) ”

La star de ‘Ant-Man’ a fait ses premiers commentaires après avoir révélé qu’elle avait emmené ses enfants – Kahekili, huit ans, et un deuxième fils, quatre ans, dont le nom n’est pas connu du public – au club de gymnastique.

Et quand les fans lui ont demandé pourquoi elle ne s’isolait pas d’elle-même et ne gardait pas sa progéniture à la maison, l’actrice a rejeté le coronavirus comme “la grippe”, et a dit qu’elle se sentait “énervée” par le gouvernement essayant de la garder chez elle.

Les commentaires d’Evangeline ont été critiqués par sa co-star “Lost” Maggie Grace, qui a dit à l’actrice de “repenser” sa position sur le virus, tandis que l’actrice de “Game of Thrones” Sophie Turner a suggéré qu’Evangeline était “f ***ing stupid” .

