Evelin Villegas a participé à Laura Jallali dans un bar en Équateur

La star de 90 Day Fiancé Laura Jallali semble avoir eu une querelle assez méchante avec Evelin Villegas et Corey Rathgeber. Lorsque les choses ont empiré pour Jallali, elle s’est retrouvée en Équateur. Villegas prétend l’avoir beaucoup aidée, et selon son récent chat en direct avec John Yates, Jallali mord maintenant la main qui l’a nourrie.

Maintenant, avec Rathgeber menaçant une éventuelle action en justice contre Jallali, il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue. Et pour aggraver les choses, Villegas et Rathgeber ont rencontré Jallali dans un bar en Équateur.

Evelin Villegas dit que Laura Jallali a répandu des rumeurs

Evelin Villegas et Corey Rathgeber de 90 Day Fiancé | coreyrathgeber_90 via Instagram

Evelin Villegas a récemment mis en ligne le blogueur de 90 Day Fiancé, John Yates, pour discuter de ses difficultés persistantes avec Laura Jallali. Peut-être à la surprise de personne, elle a affirmé que Jallali avait répandu des rumeurs sur sa relation avec Corey Rathgeber.

Le comportement passé de Jallali concorde avec les affirmations de Villegas. Après sa séparation d’avec Aladin Jallali, elle a passé une brève période à affirmer qu’il était secrètement gay. Villegas a affirmé que Jallali répandait des rumeurs selon lesquelles elle trompait Corey Rathgeber. Villegas a précisé: “C’est faux ce qu’elle dit de moi et ce qu’elle dit de Corey.”

“Nous voyons tous les deux qu’elle et cet autre ami essayaient de nous séparer, et nous étions comme, vous savez quoi, nous nous éloignons tous les deux”, a ajouté Villegas.

La star de 90 Day Fiancé a ensuite déclaré qu’elle était un grand système de soutien pour Jallali en Équateur, car Jallali ne parlait pas espagnol. «J’ai été un énorme soutien pour elle, même si elle ne veut pas l’admettre. Et si elle ne veut pas l’admettre, tant mieux », a-t-elle déclaré.

Villegas n’était pas la seule à en avoir assez du comportement de Laura Jallali. Corey Rathgeber a également ressenti le besoin de s’exprimer.

Corey Rathgeber dit à Laura Jallali de le supprimer

La star de 90 Day Fiancé en avait assez de Laura Jallali qui lui faisait mal et Evelin Villegas. Il est allé sur Instagram pour dire à Jallali qu’il était temps d’arrêter son mauvais comportement.

John Yates a capturé la vidéo et l’a publiée sur Twitter. Dans la vidéo, Rathgeber commence: «C’est pour Laura. Je n’ai aucun moyen d’entrer en contact avec elle parce qu’elle m’a bloqué, donc je dois le faire de cette façon je suppose, désolé les gars. Quoi qu’il en soit, si vous dites encore quelque chose sur moi, n’importe quoi, publiquement, je porte plainte contre vous. »

“Ce que vous faites est tellement foiré et si mal. Tu n’as pas le droit de dire quoi que ce soit. Arrêtez-le avec les histoires, arrêtez-le avec toutes vos bêtises. Dérangez quelqu’un d’autre si vous le souhaitez, mais ne me harcelez pas », ajoute-t-il.

Corey Rathgeber conclut ensuite: «Je ne vous ai rien fait de mal. Evelin et moi n’avons été que gentils avec vous. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça maintenant, mais tu dis un mot de plus sur moi, un mot de plus sur Evelin, tu vas souhaiter que tu ne le fasses pas, je suis sérieux. Je poursuis une action en justice contre vous. “

Une réunion de bar malheureuse

Laura Jallali de Fiancé 90 jours | tlc_laura_jallali via Instagram

Malheureusement, il semble qu’Engabao soit un petit monde. Laura Jallali semble avoir un nouvel homme sur son bras, et dans une vidéo capturée par John Yates et publiée sur Reddit, Jallali semble avoir rencontré Corey Rathgeber et Evelin Villegs dans un bar local. Rathgeber est visible debout près de Jallali et de l’homme, se disputant peut-être avec eux.

Il semble que Villegas soit le seul à filmer. Elle tourne la caméra pour elle-même et dit: «Mon ami et moi passons un bon moment, et regardons ces gens ivres ici en ce moment.»

Pendant ce temps, Jallali s’est tourné vers Villegas et est en train de dire quelque chose. «Des ivrognes ici posent des problèmes», conclut Villegas.

Un Redditor l’a résumé en disant: “Cette amitié s’est vraiment retournée contre moi lol.”

Un autre a ajouté: «Pourquoi est-elle en Équateur et comme l’Équateur est énorme – pourquoi le même bar?!» Un utilisateur a répondu: «Elle traque.»

L’affiche originale a ajouté: “D’après son apparence, il semble que des mots ivres aient été échangés.”