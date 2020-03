Evelin Villegas et Corey Rathgeber viennent-ils de rompre?

Les stars de 90 Day Fiancé, Corey Rathgeber et Evelin Villegas, ne semblent tout simplement pas se tenir à l’écart du drame. Les deux ont eu beaucoup de hauts et de bas au cours de leur relation, avec des allégations de tricherie et des menaces de séparer les cultures de temps en temps. Et pour aggraver les choses, les deux hommes se sont récemment disputés avec la compagne de 90 jours Fiancé Laura Jallali en Équateur. Maintenant, tout comme les choses semblaient se calmer, il semble qu’Evelin Villegas et Corey Rathgeber pourraient l’appeler quitter en couple.

Evelin Villegas, Corey Rathgeber et Laura Jallali feud

Evelin Villegas et Corey Rathgeber ont entamé une querelle intense avec la compagne de la Fiancée des 90 jours Laura Jallai après son déménagement en Équateur. Suite à sa rupture avec Aladin Jallali, Laura Jallali a déménagé en Équateur avec l’aide d’Evelin Villegas, qui pourrait l’aider à traduire.

Cependant, il semble que les choses se soient aiguisées assez rapidement entre Jallali et ses deux nouveaux amis. Selon Villegas, Laura Jallali est rapidement devenue méchante et a commencé à répandre des rumeurs sur l’infidélité dans les relations de Villegas avec Corey Rathgeber.

Le blogueur Fiancé de 90 jours, John Yates, a eu une conversation avec Evelin Villegas au cours de laquelle Villegas a raconté sa querelle avec Laura Jallali. Villegas a expliqué à Yates: “Nous voyons tous les deux qu’elle et cet autre ami essayaient de nous séparer, et nous étions comme, vous savez quoi, nous nous éloignons tous les deux.”

La situation est devenue si mauvaise entre les deux et Laura Jallali que Corey Rathgeber a dû se rendre sur Instagram pour dire à Jallali de se retirer, sinon il entamerait une action en justice. Rathgeber a déclaré: «C’est pour Laura. Je n’ai aucun moyen d’entrer en contact avec elle parce qu’elle m’a bloqué, donc je dois le faire de cette façon je suppose, désolé les gars. Quoi qu’il en soit, si vous dites encore quelque chose sur moi, n’importe quoi, publiquement, je porte plainte contre vous. »

Le mariage de Corey Rathgeber et Evelin Villegas dévoilé

À peu près au même moment où Corey Rathgeber et Evelin Villegas se querellaient avec Laura Jallali, Corey Rathgeber avait une altercation avec la loi que Jallali avait aidé à exposer. C’est en partie pourquoi Corey Rathgeber a menacé de poursuivre Jallali.

En novembre 2019, Corey Rathgeber a été arrêté à Skamania, Washington, pour un DUI. Selon les rapports de police, Rathgeber avait bu dans une brasserie voisine avant de prendre le volant.

Le rapport précise que Rathgeber a prétendu avoir bu seulement deux bières avant de rentrer chez lui et qu’il les avait il y a plusieurs heures. Un alcootest a cependant montré un taux d’alcoolémie de 0,133, dépassant la limite de 0,08 de Washington.

Les fans ont également découvert que Rathgeber et Villegas étaient mariés. Soap Dirt a indiqué que le statut d’Evelin Villegas lega indique qu’elle est mariée à Corey Rathgeber. Pour certains fans, cela a été une surprise, car Rathgeber et Villegas avaient dit qu’ils étaient simplement fiancés.

Les stars du «90 Day Fiancé» se séparent-elles?

Corey Rathgeber et Evelin Villegas de 90 Day Fiancé | coreyrathgeber_90 via Instagram

Maintenant, il semble que tout le stress ait rattrapé Evelin Villegas et Corey Rathgeber.

Evelin Villegas a profité de ses histoires sur Instagram pour informer les fans qu’elle et Corey Rathgeber l’avaient arrêtée. La star de 90 Day Fiancé a écrit: “Juste une petite mise à jour maintenant que le‘[What Now]’Est en place, Corey et moi avons rompu. Nous sommes coincés en quarantaine ensemble, mais c’est tout. Nous sommes amis et le serons toujours. Bonne journée [sic]. “

Cependant, tous les fans de 90 Day Fiancé ne l’achètent pas. Un utilisateur de Reddit a commenté: “Ne vous inquiétez pas, ils seront de retour la semaine prochaine et Raul sera mis en quarantaine avec eux.”

“Donnez-leur 5 minutes”, a plaisanté un autre utilisateur.