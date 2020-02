Evelyn Lozada retourne-t-elle à «Basketball Wives»?

Les fans sont impatients du retour de Basketball Wives après une saison explosive 8. L’un des principaux scénarios de l’émission pour les deux dernières saisons a été centré sur les problèmes d’Evelyn Lozada avec d’autres membres de la distribution. Elle est actuellement plongée dans une bataille juridique avec une autre co-star et il semble que le drame de la série puisse être une décision d’affacturage sur son retour ou non pour la saison 9.

Evelyn Lozada 2012 | Tommaso Boddi / WireImage

La dernière saison de “Basketball Wives” d’Evelyn Lozada a été difficile

Lorsque Lozada est revenue au casting après plusieurs saisons d’absence, elle a juré ses jours d’arguments brutaux et d’altercations physiques avec ses camarades de casting étaient derrière elle. Malheureusement, il n’a pas fallu longtemps pour que le comportement précédent pour lequel elle est devenue connue refasse surface.

Evelyn Lozada et Jennifer Williams 2010 | Vallery Jean / FilmMagic

Après avoir réparé des clôtures avec l’ancienne BFF Jennifer Williams, leur amitié a été une fois mise à l’épreuve lorsque Tami Roman a informé la distribution d’une rumeur vicieuse que Williams lui aurait racontée à propos de Lozada ayant une liaison avec l’ex de Shaunie O’Neal.

Source: YouTube

Lozada a essayé de dépasser son hoquet, mais les choses sont allées de mal en pis une fois que Malaysia Pargo a affirmé que Williams avait parlé négativement de la fille de Lozada. Lozada a explosé et elle et Williams n’ont jamais pu réparer les clôtures, malgré plusieurs tentatives.

Lozada a également affronté le nouveau venu OG. Les deux ont eu de multiples disputes verbales qui ont souvent impliqué Lozada critiquant les looks et les choix de mode d’OG. Elle a une fois appelé OG laide et les deux se sont chamaillés sur l’affirmation d’OG selon laquelle l’ex-mari de Lozada a flirté avec elle.

Source: YouTube

OG a également accusé Lozada de colorisme après avoir fait des remarques négatives sur son apparence et appelé un castmate de descendance philippine une insulte raciale. Lozada a reçu des tonnes de réactions violentes et les téléspectateurs ont appelé au boycott de l’émission et au licenciement de Lozada.

Evelyn Lozada reviendra-t-elle chez ‘Basketball Wives’ pour la saison 9?

Lozada a lutté durement contre les allégations de colorisme à son encontre. Elle s’est excusée pour les insultes raciales contre sa co-star et a promis de faire mieux. En ce qui concerne OG, elle n’a présenté aucune excuse et l’a même poursuivie pour diffamation de caractère et perte de revenu, affirmant que OG a mené une campagne de diffamation qui lui a fait perdre des accords financiers.

Evelyn Lozada 2019 | Robin L Marshall / .

Le stress de l’émission semble lui être arrivé. Lozada a récemment répondu à une série de questions de fans sur son histoire Instagram concernant son émission et ses interactions avec d’autres camarades de casting. Quand un fan lui a demandé si elle revenait à l’émission, Lozada a répondu: «Très probablement non», avec un emoji au visage clignotant.

Source: Instagram

Ce n’est pas la première fois que Lozada quitte la populaire série VH1. Après cinq saisons dans la franchise Basketball Wives Miami, elle est partie se concentrer sur sa vie personnelle après sa séparation de Chad Johnson. La dernière saison a montré les conséquences de leur rupture suite à l’embarras public de leur incident de violence domestique.

Après avoir quitté Basketball Wives la première fois, Lozada avait sa propre série de téléréalité sur OWN. Livin ’Lozada a été diffusée pendant deux saisons et a raconté la vie de Lozada sur la côte ouest avec sa fille, son fils et son ancienne fiancée, Craw Crawford.