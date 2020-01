Ewan McGregor déclare que les rapports sur les problèmes de production de Disney + Obi-Wan sont principalement des «conneries»

Ewan McGregor a tenté de remettre les pendules à l’heure jeudi soir après que les médias et les fans eurent été fous de frénésie à propos de rapports de réécritures massives, de retards et même d’une réduction du nombre d’épisodes de sa prochaine Disney + Série “Obi-Wan”.

Des rapports différents ont eu “Guerres des étoiles” la production a été arrêtée non seulement complètement mais indéfiniment, le personnel étant censément licencié – nombre d’entre eux cherchant déjà un autre travail – et l’ensemble du spectacle en danger.

Il y a eu des histoires selon lesquelles le nombre d’épisodes était passé de six à quatre, les scripts ont été abandonnés après Lucasfilm tête honcho Kathleen Kennedy et que le spectacle est actuellement sans écrivain car il cherche quelqu’un à venir et à réorganiser radicalement ce qui est là ou à recommencer complètement.

Selon McGregor, cependant, c’est beaucoup de bêtises alarmistes basées sur le plus petit noyau de vérité. L’acteur insiste sur le fait que le spectacle se déroulera comme prévu et devrait toujours atteindre sa date de lancement initiale.

Il a cependant confirmé que cela se résume aux scripts, mais rien n’a été jeté. “Les scripts sont vraiment bons. J’ai vu 90% de l’écriture et j’ai vraiment aimé”, a déclaré McGregor à la presse lors d’un événement pour “Birds of Prey”, par TheWrap.

Et bien qu’il n’ait pas fourni de détails complets sur ce qui se passe exactement dans les coulisses, McGregor a suggéré qu’il s’agissait d’un cas très simple d’écrivains voulant faire un autre passage à quelque chose après s’être éloigné et revenir avec de nouveaux yeux. Sans oublier qu’il se passe beaucoup moins de choses sur Lucasfilm maintenant que l’épisode IX est sorti.

“Toutes ces conneries sur les différences créatives et tout ça, rien de vrai”, a-t-il dit. “Nous venons de repousser les dates. L’épisode IX est sorti, tout le monde a eu plus de temps pour lire les choses qui avaient été écrites, et ils ont senti qu’ils voulaient faire plus de travail dessus. Alors ils ont glissé le tournage. ça sonne en ligne. “

Bien qu’il soit toujours possible que “Obi-Wan” voit une réduction d’épisode, comme l’ont rapporté plusieurs médias, a déclaré McGregor. ComicBook.com“Je n’ai pas entendu ça.”

Il a confirmé que les tirs avaient glissé d’août à janvier de l’année prochaine, ce qui représente un décalage horaire important. “Cela arrive souvent dans les projets, ils voulaient juste le repousser à l’année prochaine”, a-t-il déclaré. Mais cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose changera vraiment du côté des consommateurs.

“Je pense qu’ils veulent garder la même date de sortie, donc ça n’affectera pas vraiment le spectateur”, a-t-il souligné.

Nous serions négligents si nous ne proposions pas notre propre théorie sans fondement, alors voilà. “Baby Yoda” est clairement la vedette de “The Mandalorian”. “Obi-Wan” se déroule sur Tattooine. Les médias sociaux ont créé une frénésie secondaire avec l’introduction de “Baby Jabba the Hutt”.

Par conséquent, il est logique qu’Obi-Wan se retrouve à devoir prendre soin d’un bébé Hutt dans la nouvelle série afin que Disney puisse avoir un nouveau jouet à commercialiser et à promouvoir … et peut-être avoir celui-ci en vente lorsque la série est en cours d’exécution.

Plausible? Pas même un peu. Mais nous avons beaucoup de temps pour jouer au jeu de spéculation, alors pourquoi ne pas vous amuser avec. Pour l’instant, il ressemble à son entreprise hollywoodienne comme d’habitude sur “Obi-Wan”, peu importe à quoi il pourrait ressembler de l’extérieur.

