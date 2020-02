Ex on the Beach: Peak of Love’s Adore et La Demi sur leur impact sur les jeunes LGBTQ

Adore Delano et La Demi Martinez font leur impact sur les émissions de téléréalité.

Dans une large interview avec TooFab, les “Ex sur la plage: Peak of Love” des stars ont dévoilé leur expérience sur la série MTV reality et comment elles espèrent inspirer les jeunes LGBTQ +.

Mieux connu de “RuPaul’s Drag Race,” Adore, qui passe également par Danny Noriega lorsqu’il n’est pas en train de glisser, s’identifie comme non binaire et utilise à la fois les pronoms elle et lui. La Demi, qui est apparu sur “Glam Masters” et “Botched” est transgenre. Bien qu’il y ait eu une grande variété d’émissions télévisées de rencontres, “Ex on the Beach: Peak of Love” présente un melting pot unique de célibataires, présentant un mélange diversifié de race, d’identité et d’orientation sexuelle.

TooFab a demandé aux deux ce que c’est que d’être membres de la communauté LBGTQ dans une émission de rencontres de cette envergure.

“Je pense que c’est cool”, a déclaré Adore. “C’est bien parce que nous avons eu une autre émission qui ressemblait tout simplement à des personnalités LGBTQA. Mais cette fois-ci, nous avons été placés dans une maison avec des hétéros, des lesbiennes, quelqu’un que nous pensions être asexué. Comme si nous avions toutes les parties de l’arc-en-ciel. “

“Tout le monde était là et c’était vraiment chouette de voir tout le monde comme fondre dans la soupe et tout simplement s’entendre, se soutenir et se protéger les uns les autres.”

En tant que femme transgenre, La Demi a dit qu’elle sentait qu’elle avait la possibilité d’aider à façonner les jeunes trans.

“Je sais que lorsque les gens découvrent une personne transgenre ou quelqu’un, qu’il s’agisse d’un homme, d’une femme, peu importe, ils la prennent immédiatement et la jettent dans une catégorie … sans avoir à découvrir cette personne pour qui elle est, ” elle a expliqué. “Donc, dans ce spectacle, je ne voulais le dire à personne parce que j’étais comme, ces salopes vont faire la connaissance de La Demi, mon humour, qui je suis, d’où je viens avant de m’ouvrir.”

“En même temps, ma tactique pour faire cela a été de façonner, vous savez, la jeunesse des enfants trans et de les mettre à l’aise”, a-t-elle poursuivi. “Et faites-leur savoir, vous savez quand le moment est venu, alors vous pouvez vous expliquer aux gens que vous voulez et ouvrir votre histoire et toutes ces bonnes choses.”

“Et vous pouvez vous joindre à l’échelle nationale, comme un gros cul, sortir ensemble comme qui vous êtes! Cela n’a jamais été vraiment vu”, a ajouté Adore et La Demi a poursuivi, “Comme si vous méritez d’être aimé, peu importe qui vous êtes, peu importe le sexe, quelle que soit la race et tout ça. “

La Demi a exprimé qu’elle souhaitait une série aussi inclusive que “Ex on the Beach: Peak of Love” était à l’antenne quand elle était enfant.

“Je pense que ce spectacle était le premier du genre”, a-t-elle déclaré. “J’aimerais avoir vu cette émission quand j’étais enfant. Tu vois ce que je veux dire? Je n’avais vraiment personne pour regarder la télévision. Donc si je pouvais le faire, n’importe qui d’autre pourrait le faire. Et c’était assez difficile. C’était difficile de vivre dans une maison et de voyager avec des hommes et des hommes. “

“Ex on the Beach: Peak of Love”, qui est une version hivernale de la populaire série de télé-réalité MTV, présente dix singles de diverses émissions de télé-réalité vivant ensemble sur un sommet de montagne à Queenstown, en Nouvelle-Zélande, avec leurs ex.

Adore et La Demi sont devenus les meilleurs amis après s’être rencontrés dans l’émission, cependant, leur amitié a été testée quand Adore a développé un béguin pour l’ex-petit ami de La Demi, Tyler.

Regardez Adore et La Demi peser sur le drame, renversez du thé “Ex on the Beach” et plus dans notre interview complète, ci-dessus!

“Ex on the Beach” diffusé le jeudi soir à 21h ET sur MTV.

