Ex Ray J de Kim Kardashian dit que son prétendue appropriation culturelle est un «compliment»

Kim Kardashian West est une icône de la culture pop. Elle est devenue célèbre dans l’émission de téléréalité Keeping Up with the Kardashians et au cours des dix dernières années, elle a réussi à réinventer complètement son style et son image.

D’une starlette à la mode au rêve d’un créateur de haute couture, Kardashian définit souvent des tendances de style plutôt que de les suivre. Pourtant, son style a été critiqué à plusieurs reprises. Kardashian a été critiqué à plusieurs reprises pour l’appropriation culturelle au cours des dernières années.

Plus récemment, pour une coiffure controversée. Après sa dernière débâcle, certains défenseurs improbables sont sortis des boiseries pour parler en son nom.

Kim Kardashian a été accusée d’appropriation culturelle dans le passé

Bien que Kardashian ait des millions de fans du monde entier, elle n’est pas à l’abri des faux pas, ce qui à son tour la place à la merci de critiques sévères. L’un de ses plus grands scandales a été lors de l’annonce initiale de sa ligne de shapewear.

Kardashian a annoncé que le nom de la ligne de shapewear serait «Kimono», ce qui a frappé de nombreux nerfs et officiels japonais. Après avoir entendu le contrecoup, Kardashian a changé à la hâte le nom de la ligne en «SKIMS», mais pour beaucoup, le mal a été fait. La ligne de shapewear a été un énorme succès et s’est toujours vendue lors du lancement de nouveaux produits.

De nombreux critiques ont déclaré que Kardashian «s’efforce trop de paraître biracial». Dans plusieurs photos de couverture de magazines, Kardashian a semblé avoir plusieurs nuances plus sombres que son teint naturel, incitant certaines personnes à l’accuser de «pêche au noir». Récemment, Kardashian est sorti avec une coiffure qui a provoqué une réaction immédiate des fans et des critiques.

Ray J et Brandy ont défendu le récent snafu de Kim Kardashian

Lors de la présentation de la saison 8 de Yeezy à Paris, en France, Kardashian a été vue portant ses cheveux dans des cornrows jusqu’à la taille. Non seulement le style général a suscité la consternation, mais de nombreux fans ont également souligné que Kardashian n’avait pas crédité le coiffeur responsable du look dans sa publication Instagram.

Bien que Kardashian ait reçu beaucoup de retours en arrière pour le look, plusieurs personnes se sont effectivement mobilisées pour défendre la star de télé-réalité. Ray J et sa sœur Brandy se sont prononcés sur un épisode de The Talk et ont déclaré qu’à leur avis, Kardashian n’était pas coupable d’appropriation culturelle.

En fait, Ray J a déclaré: “Je pense simplement que, si vous rendez hommage à une autre culture, vous savez, en secouant les tresses, je pense que c’est un compliment.” Bien que Brandy ne soit pas allée aussi loin, elle a dit qu’à son avis, les accusations d’appropriation culturelle sont «un peu à portée».

Kim Kardashian changera-t-elle son style?

Chose intéressante, Ray J a une histoire avec Kardashian. Ils datent en fait de 2003 à 2006. En 2007, il y a eu une fuite de sexe de l’ancien couple, ce qui a fait la renommée de tous les deux. Bien qu’ils aient eu un contact minimal au cours des années depuis leur séparation, il est clair que Ray J n’a pas de mauvaise volonté envers son ex et n’a aucun problème à la défendre dans des situations difficiles.

Quant à savoir si Kardashian permettra ou non à la presse négative de restreindre son style, cela semble peu probable à ce stade. Après tout, elle a eu à plusieurs reprises des conversations sur l’appropriation culturelle et n’a pas ajusté son style ni son approche de l’habillage.

Si elle reçoit suffisamment de négativité, cela pourrait la faire réfléchir un peu plus à propos de qui elle offense avec son choix de vêtements.