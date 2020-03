Explication de la fin de «l’homme invisible»

The Invisible Man a réinventé la disparition de l’acte pour 2020. H.G. Wells a écrit le roman The Invisible Man en 1897 et la première adaptation cinématographique était en 1933. L’écrivain / réalisateur Leigh Whannell a pris la prémisse d’un tueur invisible et a conçu une toute nouvelle histoire. Dans la version de Whannell, le chercheur en optique Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) invente un costume d’invisibilité qu’il utilise pour terroriser son ex-petite amie Cecilia (Elisabeth Moss).

Elisabeth Moss | Images universelles

The Invisible Man a effrayé le public lors de son week-end d’ouverture mais en a laissé quelques-uns avec des questions. Whannell a répondu à ces questions dans une Q&R après une projection du film. Cette histoire contient des spoilers de fin majeurs pour The Invisible Man, alors ne lisez pas cela avant d’avoir vu le film, si vous avez encore des questions.

Lequel était «L’homme invisible»?

Une tournure surprenante de The Invisible Man arrive tard dans le film. Une fois que le costume d’invisibilité a brillé, Cecilia poursuit l’homme invisible jusqu’à sa maison où il a menacé Sydney (Storm Reid). Cecilia le tue enfin, enlève le costume et révèle… le frère d’Adrian Tom (Michael Dorman).

Certains publics ont demandé si Adrian était jamais l’homme invisible ou si c’était Tom tout le temps. Whannell a confirmé que Tom n’était que le leurre de cette scène.

“Non, c’était Adrian tout le temps, sauf pour cette seule fois où il avait besoin de lui pour le faire”, a déclaré Whannell. “Le reste du temps, c’était Adrian.”

«La femme invisible» est-elle la prochaine?

Cecilia se débarrasse enfin d’Adrian en volant un de ses costumes d’invisibilité et en organisant son suicide. The Invisible Man laisse également Cecilia en possession de la combinaison, ce qui laisse penser que The Invisible Woman arrive bientôt. Ne devancez pas Whannell là-bas.

Elisabeth Moss | Images universelles

«Je suis bien trop superstitieux pour penser aux suites avant la sortie d’un film. C’est bizarre parce que j’ai été impliqué dans beaucoup de films qui ont eu beaucoup de suites. Mais quand j’ai écrit le premier film de Saw, j’espérais vraiment que nous allions directement au film vidéo. C’était notre grand objectif. Je ne veux juste pas le gâcher. Il y a trop de vaudou impliqué. Toute idée d’une suite que j’aurais, je la mettrais de côté. Une suite est essentiellement un problème de champagne. Et c’est créé par le succès du film. Je suppose que nous verrons si les gens aiment le film, alors quelqu’un m’appellera: «Avez-vous pensé à l’endroit où vous voulez emmener le personnage?» »

Leigh Whannell, The Invisible Man Q&A, 24/02/2020

Les amis de l’homme invisible auront leurs propres films

Alors que Whannell n’avait pas encore de plans pour plus d’Invisible Man, Universal explore son catalogue de monstres. Leurs plans pour un univers sombre ancré par la momie n’ont pas abouti, mais les monstres seront de retour. Cette fois, cependant, ils n’essaient pas de pré-connecter un univers partagé.

“Personne ne m’a consulté”, a déclaré Whannell. “Je ne sais pas ce qu’ils font. Cela a toujours été traité comme un film autonome. J’attendais toujours que quelqu’un m’appelle et me dise: «Vous devez avoir un caméo du Dr Jekyll qui va porter ses fruits dans Jekyll’s Return.» Ils l’ont vraiment traité comme un film autonome et moi aussi, donc j’ai vraiment ne sais pas. “

Elisabeth Moss et Leigh Whannell | Images universelles

D’autres cinéastes peuvent avoir la même chance que Whannell a eu avec The Invisible Man.

“D’après ce que j’entends, ils s’adressent à différents cinéastes et les laissent faire leur propre version des choses”, a déclaré Whannell. «Si j’étais en charge de tout, je suppose que j’essaierais de tout ramener à ses racines, de le rendre à nouveau effrayant. Si vous prenez quelque chose comme Dracula, j’essaierais de secouer toutes les toiles d’araignée proverbiales et d’en faire une version vraiment moderne. ”