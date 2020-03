Explication des nouveaux personnages de la saison 3, Yeray et Malick

Poursuivant la tradition d’introduire de nouveaux personnages chaque saison, la troisième saison d’Élite a présenté deux nouveaux personnages avec Yeary (Sergio Momo) et Malick (Leïti Sène). Bien que les personnages n’aient pas été impliqués dans notre scénario global, ils ont joué un rôle énorme en provoquant des remous entre deux couples populaires.

Spoilers pour la troisième saison d’Élite ci-dessous:

Alors que Malick semblait venir entre Nadia et Guzman, en réalité, il était un intrus de mi-saison pour Omar et Ander. Pendant ce temps, Yeray n’a jamais été vraiment une menace pour Carla et Samuel, mais cela n’a pas vraiment d’importance parce que le couple préféré des fans n’a pas mis fin à la saison en couple.

Dans l’ensemble, voici comment Yeray et Malick s’intègrent dans ce qui semble être la conclusion de trois saisons de narration pour cet arc du spectacle.

(L-R) Sergio Momo, Leïti Sène | Netflix

Sergio Momo comme Yeray

Momo incarne Yeray, un ancien élève de Las Encinas qui est revenu et a l’air totalement différent. Comme décrit par le personnage, il était en surpoids et intimidé et a décidé de changer son image et de devenir un grand succès pour que les gens l’aiment.

Pendant une grande partie de la saison, Yeray n’interagit pas avec de nombreux autres personnages et n’est vu principalement que dans des scènes en face de Carla et de son père. Il est très intéressé à poursuivre Carla, principalement parce qu’elle l’a défendu sur les réseaux sociaux alors que les gens le harcelaient à cause de son poids.

Il approche Carla à ce sujet et elle ne le reconnaît pas. Elle se souvient d’une vieille photo de lui mais ne se rend pas compte que c’est elle qui l’a défendu. À cause de tout cela, Yeray a toujours semblé porter une torche pour Carla pendant toutes ces années.

Au début, Carla n’est pas intéressée par lui, mais son père est attiré par ses affaires et sa richesse et la fait chanter pour le poursuivre et entrer en relation avec lui. Son père a un plan pour Yeray pour l’aider à sauver leurs caves. Bien qu’il aime les choses avec elle, elle ne le fait pas et commence finalement à se droguer pour passer sa journée parce qu’elle est misérable et vit toujours tout ce qu’elle et sa famille ont traversé.

Après s’être évanoui à cause des drogues, Carla a finalement dit la vérité à Yeray et lui a présenté ses excuses. Mais comme elle l’a noté, il savait tout cela mais voulait juste que ce soit vrai et pensait qu’elle complimentait tout ce qu’il voulait dans la vie – mais n’était pas vraiment amoureux d’elle.

Tous deux transforment leur relation en amitié et en partenariat d’affaires. Yeray aide Carla à lui retirer essentiellement les établissements vinicoles quand il dit que la seule façon dont il prendra les entreprises est de savoir si Carla peut les diriger. Après avoir été utilisée par son père pendant si longtemps, Yeray l’émancipe essentiellement.

Leïti Sène comme Malick

Sène, qui est également artiste musical, a rejoint la troisième saison en tant que Malick. Comme son personnage, Sène est d’origine sénégalaise. Au début de la saison, il tente de poursuivre Nadia de manière romantique et s’arrête au magasin de sa famille. Elle le voit ensuite à Las Encinas et lui présente ses excuses après l’avoir accusé d’avoir volé au magasin.

Malick est également musulman, ce qui permet à Nadia d’accepter plus facilement de poursuivre quelque chose avec lui. Ses parents l’aiment et il semble qu’ils pourraient être un grand couple. Malick rencontre le frère de Nadia, Omar, et le rassemble même avec ses parents lors d’un dîner avec Nadia qui ne se passe pas comme prévu. Omar continue de se demander pourquoi Malick est si intéressé à s’assurer qu’il est inclus et Malick lui demande de se soucier de Nadia. Les deux commencent alors à sortir ensemble.

L’implication de Malick en tant qu’interlocuteur d’Omander

Cependant, lors de la fête de Lu, quand Omar voit Malick et suggère que sa tenue peut être trop pour lui et qu’il n’a pas à exterminer son hétérosexualité, Malick dit à Omar qu’il le comprend – puis commence à faire avec lui. Omar a honte d’embrasser Malik et le repousse la prochaine fois qu’il le voit, réitérant qu’il est dans une relation. Mais quand le petit ami d’Omar Ander, qui lutte contre le cancer (à l’insu d’Omar) le repousse pour qu’il soit heureux, il commence à accepter les avances de Malick et ils plongent dans une affaire sexuelle.

Ander finit par trouver Malick et le rencontre secrètement à l’insu d’Omar. Cherchant à savoir si Malick est amoureux d’Omar ou se soucie réellement d’Omar, Ander finit par lui céder. Nadia finit par découvrir Malick et Omar. Elle est un peu fâchée mais s’en remet alors qu’elle comprend ce que Omar vit, a également été impliquée dans la tricherie et veut utiliser Malick comme moyen pour amener ses parents à la laisser étudier à New York. Elle finit par dire la vérité à ses parents et ils acceptent de la laisser partir d’elle-même.

La relation de Malick et Omar continue de s’épanouir, bien qu’en fin de compte, il soit toujours amoureux d’Ander. Une fois qu’Omar découvre qu’Ander a menti sur le fait de coucher avec quelqu’un d’autre pour qu’il poursuive Malick, Omar est en colère et quitte Malick, se préparant à aller à New York avec lui, Nadia et Lu. Cependant, une fois qu’Omar voit que son père l’accepte vraiment comme gay et sait qu’il est blessé par ce qui se passe avec Ander, il décide de ne pas aller à New York et de rester avec son véritable amour, Ander.

Les trois premières saisons d’Élite sont en streaming sur Netflix.