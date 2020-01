Facebook accepte de payer 550 millions de dollars aux utilisateurs de l’Illinois dans le cadre d’un procès en reconnaissance faciale

Si vous êtes un utilisateur de Facebook dans l’Illinois, Facebook pourrait vous devoir de l’argent.

Le géant des médias sociaux a accepté de payer plus d’un demi-milliard de dollars pour régler un recours collectif concernant son logiciel de reconnaissance faciale.

Le procès a été intenté il y a près de cinq ans dans l’Illinois, car l’État possède l’une des lois les plus strictes concernant la biométrie dans le pays.

Les lois de 2008 obligent les entreprises à obtenir le consentement avant de collecter les données des personnes liées aux scans du visage, des empreintes digitales et de l’iris, et doivent les informer de la façon dont les données sont utilisées et de la durée de leur conservation; toute entreprise jugée contraire à la loi peut être poursuivie.

Un juge fédéral à San Francisco, où le procès a par la suite été déplacé, doit maintenant approuver le règlement. Si c’est le cas, cela pourrait signifier quelques centaines de dollars pour les millions de personnes touchées, selon le nombre de personnes qui soumettent une réclamation.

Le logiciel de reconnaissance faciale de Facebook a permis au site de marquer automatiquement les utilisateurs chaque fois que quelqu’un téléchargeait une photo d’eux.

Facebook avait fait valoir que les données biométriques qu’il collectait ne faisaient pas de mal aux individus et qu’il n’y avait aucun motif de poursuivre en vertu de la loi de l’Illinois; cependant, il a finalement décidé de régler l’affaire.

“Nous avons décidé de rechercher un règlement car il était dans l’intérêt de notre communauté et de nos actionnaires de contourner cette affaire”, a indiqué la société dans un communiqué.

Les défenseurs de la vie privée luttent avec ferveur contre le stockage d’informations biométriques car, contrairement à un numéro de carte de crédit par exemple, il ne peut pas être modifié une fois qu’il est compromis.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.