Fait [SPOILER] Mourir? Enregistrez-vous sur tous vos amis de la série Shondaland

[Spoiler alert: Station 19 Season 3, Episode 12.] Lorsque la saison 3 de Station 19 a diffusé “Je vais vous voir” le 9 avril, les téléspectateurs de longue date de Shondaland savaient que quelque chose se passait. Les aperçus de l’épisode laissaient entendre qu’un pompier allait tomber. Puis, alors que la série ABC se déroulait à l’écran, de nombreux fans pouvaient sentir que la série mettait en place une autre mort majeure. Et à la fin de l’épisode de jeudi soir de Station 19, le capitaine Pruitt Herrera (Miguel Sandoval) est décédé, laissant chaque spectateur le cœur brisé.

Qu’est-il arrivé à Pruitt Herrera dans «Station 19», saison 3, épisode 12?

Jaina Lee Ortiz dans le rôle d’Andy Herrera, Miguel Sandoval dans le rôle de Pruitt Herrera et Boris Kodjoe dans le rôle de Robert Sullivan dans «Station 19», saison 3 | Christopher Willard / ABC via .

Dans Station 19 Saison 3, Episode 12, Pruitt joue au poker avec certains de ses vieux copains à la caserne des pompiers. Pendant ce temps, l’équipe A est appelée dans un incendie à cinq alarmes dans un casier de stockage. Le stress est élevé, mais il est relativement normal pendant un certain temps. Mais le casier de stockage s’enflamme. Maintenant, Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), Travis Montgomery (Jay Hayden), Jack Gibson (Gray Damon) et Emmett Dixon (Lachlan Buchanon) ne peuvent pas trouver de sortie.

De retour à la caserne des pompiers, Pruitt entend la voix d’Andy à la radio. Elle est à bout de souffle car son réservoir d’oxygène est presque vide. Et juste comme ça, Pruitt se précipite vers l’installation de stockage. Sans tenir compte de l’avertissement de Maya Bishop (Danielle Savre), Pruitt monte sur le toit du bâtiment.

L’ancien capitaine veut ventiler l’unité de stockage pour donner à chacun à l’intérieur suffisamment d’air pour s’échapper. Pruitt semble également comprendre la chance qu’il se sacrifiera dans le processus. Alors ça arrive. Après avoir percé le toit, il s’effondre – avec Pruitt. Il est englouti par les flammes. Mais chacun à l’intérieur peut recevoir l’oxygène dont il a besoin pour vivre.

Pendant ce temps, l’épisode de Station 19 présente une série de flashbacks avec Andy et Robert Sullivan (Boris Kodjoe). Puis dans une tournure des événements, le couple s’enfuit. Pruitt doit regarder sa fille se marier avant qu’il n’abandonne sa vie pour la sienne.

Les fans de «Station 19» réagissent à la mort de Pruitt Herrera dans la saison 3

Alors que Station 19 Season 3, Episode 12 était diffusé sur ABC, les fans savaient que quelque chose allait arriver. L’histoire d’Andy et Sullivan a été montrée en parallèle à l’incendie horrible du casier de stockage. Alors tout le monde se préparait pour un chagrin.

“Je bois toute cette histoire d’amour d’Andy et Sullivan sachant que ça va finir par me faire pleurer et manger un pot de glace”, a écrit un fan sur Twitter.

Mais quand Pruitt est mort, tout le monde a été complètement bouleversé. Et pour le dire simplement, les fans de Station 19 n’étaient pas OK après l’épisode terminé le 9 avril.

“Je ne suis pas d’accord”, a écrit un fan sur Twitter. “Vous avez tous tué Ryan et Pruitt au cours de la même saison # Station19.”

«Quelqu’un d’autre sanglote? Parce que je sanglote », a écrit un autre fan sur Reddit.

Néanmoins, la plupart des fans de Station 19 étaient satisfaits de l’envoi de Pruitt, alors qu’il sortait en héros.

«Pruitt était peut-être pour moi l’un des meilleurs résultats de tout l’univers GA. Le choix musical était parfait pour ce moment aussi. Mais cela va casser Andy », a écrit un utilisateur de Reddit.

Miguel, je vais manquer de te rendre fou. Merci pour votre amour et vos conseils. Merci de m’avoir appris à jouer aux échecs. Merci pour votre sagesse et votre leadership. Je savais qu’ils allaient vous écrire un départ digne d’un héros de haut niveau! Ils n’ont pas déçu! # Station19 pic.twitter.com/LlVVD0DLf1

– Danielle Savre (@D_SAVRE) 10 avril 2020

“Pruitt mourant pour sauver la vie de tout le monde est honnêtement la meilleure façon dont ils auraient pu envoyer son personnage # Station19”, a tweeté un autre fan.

Pendant ce temps, Savre a écrit une lettre d’adieu réconfortante à Sandoval sur Twitter.

“Miguel, je vais manquer de te rendre fou”, a-t-elle écrit. «Merci pour votre amour et vos conseils. Merci de m’avoir appris à jouer aux échecs. Merci pour votre sagesse et votre leadership. Je savais qu’ils allaient vous écrire un départ digne d’un héros de haut niveau! Ils n’ont pas déçu! # Station19. ”

Bien que nous soyons saccagés par la mort de Pruitt sur la station 19, sa sortie a vraiment été un moment extraordinaire. Mais restez à l’écoute. Nous ne sommes qu’à quelques épisodes de la finale et il y a forcément plus de chagrin à venir.

