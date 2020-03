Faits intéressants sur Ziva, Gibbs et Tony’s Wardrobe

Beaucoup de réflexion et de soin sont nécessaires pour habiller les acteurs du NCIS. Voici tout ce que Showbiz Cheat Sheet sait sur le processus de costume.

Le département costumes et garde-robe se réunit avant chaque épisode

Cast NCIS | Robert Voets / CBS via .

Habiller le casting de NCIS demande beaucoup de préparation.

Lors d’une interview de 2013 avec CBS sur NCIS Saison 10, les acteurs et les membres

du département des costumes a parlé des mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le

les personnages sont habillés de façon appropriée. “Avant chaque épisode, nous avons une garde-robe

rencontre avec les producteurs et les réalisateurs, où nous avons la contribution de tous les

direction du costume », explique Gregory Peña, superviseur des costumes. “En ce qui concerne l’ensemble

chercher les acteurs, [costume supervisor Rachel Good] et je décide à peu près

cette.”

Garde-robe Gibbs

Mark Harmon et Sean Murray sur NCIS | Michael Yarish / CBS via .

En ce qui concerne le casting de NCIS, la garde-robe de Gibbs a

probablement le moins changé au fil des ans. C’est une créature d’habitude, et

ça montre. Dans la plupart des épisodes, on le voit porter un blazer, un pantalon et un polo

chemise avec un blanc

T-shirt à col rond en dessous. “Gibbs est resté fidèle à

bien sûr, “Peña

dit CBS. “C’est un militaire avec une expérience marine. Et une fois un marin,

toujours un marin, disent-ils. Vous gardez l’état d’esprit. ”

Peña dit qu’il habille Gibbs de couleurs plus foncées (un polo noir

chemise, par exemple), quand il y a une scène intense. “Quand nous avons un script

c’est un peu plus sombre, je vais [give him] un polo foncé, noir sur noir, ”

il dit. «Cela assombrit un peu l’humeur. Si le script est écrit

il est dans son sous-sol, c’est son propre petit monde. Il est totalement loin de

le Gibbs que nous voyons normalement, puis il est en jean et en T-shirt. Alors, ça

dépend de ce qui se passe dans le script. ”

La garde-robe de Tony DiNozzo

Michael Weatherly en tant que Tony DiNozzo | Jace Downs / CBS via .

Lorsque Tony a été présenté pour la première fois aux téléspectateurs, il s’est habillé

mine de rien. Bon dit que c’est parce qu’il était un flic battu de Baltimore. “Quand nous

première lecture [the script] à propos de lui dans le pilote, nous avons commencé un peu plus décontracté.

Il avait toujours les nuances d’une commode accrocheuse », explique Good.

Michael

Weatherly dit à CBS qu’il a d’abord gravité vers les combinaisons lors de sa première

a commencé à jouer le rôle de Tony DiNozzo. “[Tony] se voyait dans ce genre de

monde débonnaire », explique Weatherly. “En outre, il est venu d’un monde où lorsque vous

avoir un DiNozzo Sr., vous avez probablement été initié à beaucoup de beaux vêtements

grandir.” Good dit que le style de DiNozzo a mûri au moment où il est arrivé au NCIS

Saison 10. Elle le décrit comme une «commode propre et efficace».

La garde-robe de Ziva David

Côte de Pablo avec le casting du NCIS | Sonja Flemming / CBS via .

Ziva’s

garde-robe transformée de ce que Cote de Pablo appelle «soldat chic» en simple

tenue de bureau. L’actrice raconte à CBS qu’elle a essayé de garder la garde-robe de Ziva et

maquillage aussi simple qu’elle le pouvait. Elle ne voulait pas être trop glamour parce qu’elle

ne pensait pas que c’était réaliste pour son personnage:

J’ai essayé de garder le personnage très nu pour une raison. Je pense que l’idée d’avoir ce genre de beau soldat est un peu Hollywood, et j’ai toujours essayé de m’en éloigner autant que possible. Je pense que parfois elle doit avoir l’air horrible, très franchement. Elle est passée par le moulin. Et parfois, je pense qu’elle doit être sexy. Je pense vraiment qu’il n’y a pas de meilleur pouvoir que de pouvoir tout montrer. Et je l’ai embrassé dans ce personnage.

