Farrah Abraham adresse ces commentaires sur la «saison des coronavirus amoureux»

Tout le monde n’est pas déçu coronavirus “saison” – en fait, Farrah Abraham dit qu’elle aime ça.

L’alun “Teen Mom” ​​a attiré beaucoup de courroux sur Internet la semaine dernière quand elle en a dit autant. Mais elle a expliqué qu’elle et sa fille Sophia étaient simplement habituées à la situation grâce à leur mode de vie.

“Beaucoup de mamans qui aiment rester à la maison ou simplement voyager avec leurs enfants, nous sommes habituées à nous mettre en quarantaine”, a-t-elle déclaré en saisissant des fournitures de dernière minute la semaine dernière, ce qui serait le dernier jour avant. L’ordre de séjour à domicile de LA a été rendu.

“Je veux dire que je fais le plein, je reçois tout, je suis comme une supermom – et c’est comme ça que je roule.”

Alors que la star des médias sociaux prétend être plus préparée que la plupart des autres, elle admet qu’elle n’est pas au fait de tous les aspects de la vie de Rona.

“Je n’ai pas l’habitude de porter des gants et des masques, et de manquer de Clorox et de papier hygiénique et tout ça”, a-t-elle déclaré. “Mais je suis définitivement habitué à être à la maison et à côtoyer ma fille 24h / 24 et 7j / 7 … beaucoup de gens ont eu du mal à jongler avec l’école et tout à la maison et à travailler à la maison.

Elle a ajouté que sa vision de la situation était “toujours positive! Tout le monde peut le faire!”

Quant aux trucs et astuces pour rester en forme tout en restant à la maison, elle conseille l’équilibre: “Méditez, regardez quelques émissions que vous aimez … restez équilibré, c’est difficile.”

“Notre gymnase a été fermé, nous ne pouvons pas aller au gymnase”, a-t-elle déploré. “Faites des squats, intégrez vos enfants, c’est dur pour les enfants aussi”, a-t-elle déclaré.

Mais confirmerait-elle qu’elle “aime” la “saison” des coronavirus?

“La saison des coronavirus ne devrait venir qu’une seule fois, et nous espérons qu’elle sera bientôt terminée”, a-t-elle déclaré.

Dans sa publication Instagram du 16 mars, alors que le couple partageait des conseils sur l’enseignement à domicile, Farrah a déclaré: “Tout peut être fait à la maison et en ligne, et je suis super excité à ce sujet, parce que je suis vraiment à la maison, et j’aime un peu la saison des coronavirus . “

Ce qu’elle n’aimait pas pendant la saison des coronavirus, c’était de ne pas pouvoir acheter des œufs dans les trois épiceries où elle allait, pour un gâteau que Sophia préparait.

Pendant ce temps, la star de téléréalité ne semble pas prendre trop au sérieux l’ordre de rester à la maison – jeudi, elle a partagé des photos d’elle-même et de Sophia, 11 ans, en train de faire du scooter électrique dans les rues abandonnées d’Hollywood.

“Toujours la maman de célébrité la plus cool même pendant # covid_19”, elle a légendé le post.

Ce même jour, les États-Unis ont dépassé la Chine et l’Italie comme pays avec le plus de cas de coronavirus au monde avec plus de 82 000 et près de 1 200 décès.

