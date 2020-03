Faux taches de rousseur de Maya Jama

Maya Jama se donne de “fausses taches de rousseur” alors elle a l’air de ne pas se maquiller.

Maya Jama se donne de “fausses taches de rousseur”.

La présentatrice de 25 ans aime donner «l’illusion» qu’elle ne porte aucun maquillage en ajoutant de petites taches brunes à son teint avec Freck Faux Freckle Cosmetics.

Elle a expliqué au magazine britannique Cosmopolitan: “Si je porte beaucoup de maquillage, j’ajoute de fausses taches de rousseur pour donner l’illusion de la peau nue.

“J’en ai environ trois naturels, mais je sais que c’est plus de 20 ans.”

Les jours où Maya saute le fond de teint, elle s’appuie toujours sur son produit «sauveur», MAC Studio Fix Concealer, pour masquer les cernes et les imperfections.

Elle a dit: “L’anti-cernes est mon sauveur. C’est mon choix pour aucun maquillage car je ne porte pas de fond de teint, donc je l’applique toujours pour couvrir les yeux fatigués.”

L’ancienne présentatrice de «Circle» utilise le même eye-liner depuis son adolescence.

Elle a dit: “La doublure liquide était une grande chose dans mon école mais j’ai dû passer des heures à essayer de bien faire les choses.

“J’utilise toujours le même.”

Et Maya ne s’écarte jamais de son mascara Maybelline Lash Sensational préféré pour garder ses cils longs.

Elle a déclaré: “L’un des produits les moins chers de ma trousse de maquillage et l’un des meilleurs.

“Ce sera toujours mon mascara préféré.”

Maya a récemment admis qu’elle ne cuisinait jamais et préférait commander un plat à emporter après une journée bien remplie.

Elle a dit: “Je ne mentirai pas, je ne cuisine pas vraiment.

“Une grande partie de mon travail de DJ ou d’hébergement a lieu le soir, donc quand je rentre, je suis assommé.

“Je vais regarder le contenu de mon frigo et penser:” Je pourrais passer des siècles à essayer de cuisiner tout cela et être encore plus fatigué à la fin, ou commander rapidement quelque chose. ”

“Je suis une reine de Deliveroo! Mes meilleurs choix sont Five Guys et Papa Johns car il ouvre très tard.”

.