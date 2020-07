Fearne Cotton aime Jesse Wood «jusqu’à la lune»

2020-07-04 20:30:05

Fearne Cotton a déclaré à Jesse Wood qu’elle l’aimait « sur la lune » alors qu’elle marquait le sixième anniversaire du couple.

Fearne Cotton aime Jesse Wood « sur la lune »

Le présentateur de télévision âgé de 38 ans a célébré le sixième anniversaire du couple avec une publication Instagram touchante samedi (04.07.20).

Parallèlement aux photos, elle a écrit: « Joyeux anniversaire de mariage @jessejameswood il y a 6 ans, c’est arrivé! Je t’aime sur la lune (sic) »

Pendant ce temps, Fearne avait précédemment insisté sur le fait qu’elle refusait de jouer « difficile à obtenir » lors de sa première rencontre avec son désormais conjoint et qu’elle « s’en fichait » si son enthousiasme le rebutait.

Elle a déclaré: « Au moment où j’ai rencontré mon mari Jesse, j’étais fatiguée de la scène des rencontres, et j’ai délibérément renoncé à essayer de jouer dur pour obtenir. Je m’en fichais s’il pensait que j’étais indésirable ou moins intrigant parce que j’allais envoyer un SMS revenir immédiatement ou quand je le voulais. Heureusement, il avait un état d’esprit similaire. Notre relation était une zone sans jeu et nous avons eu des conversations sincères et honnêtes tout de suite. Soulagement! Enfin, j’avais rencontré mon match. Sept ans et demi ensemble , nous avons encore peu envie de jouer cool les uns avec les autres et ma compulsion à être trop vif s’est également frayé un chemin dans les nouvelles amitiés de ma vie. »

Et Fearne a précédemment admis que sa vie pouvait ressentir un « désordre complet ».

Elle a dit: « Je jongle entre le travail et la maternité du mieux que je peux. Parfois, je pense que je le cloue et à d’autres moments, il s’effondre et se sent comme un gâchis complet. Par exemple, les enfants ont des crises de colère et j’ai fait des ordures au travail . Ce sont de bons et de mauvais jours. Mais ce que je néglige le plus, c’est moi. Je me sens parfois épuisé et je n’ai pas mangé correctement ni mis de vêtements propres. Je travaille à me demander ce que je veux. une maman ou un papa, c’est difficile parce qu’on ne prend pas beaucoup de temps. Certains jours c’est super mais d’autres sont accablants. «

Mots clés: Coton Fearne, Bois Jesse

Retour au flux