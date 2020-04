Fearne Cotton quitte la BBC Radio 1 pour un «nouveau chapitre»

2020-04-14 13:30:08

Fearne Cotton a quitté son emploi de DJ sur BBC Radio 1 parce que la pression «ruinait» son esprit et elle a décidé qu’elle avait besoin d’un «nouveau chapitre» dans sa vie.

La star de 38 ans – qui a des enfants Rex, sept ans, et Honey, quatre ans, avec son mari Jesse Wood – a admis qu’elle ne s’était jamais sentie comme elle s’intégrait dans l’industrie du showbiz et a décidé de quitter son emploi de haut niveau dans 2015 afin de protéger sa santé mentale.

Dans une interview dans le nouveau numéro du magazine Grazia, elle a déclaré: “Je suis très chanceuse d’avoir travaillé dans l’industrie que j’ai depuis l’âge de 15 ans, mais dans une grande partie du monde que je faisais, je ne me sentais pas connectée à .

“Je n’avais pas l’impression de m’intégrer, j’ai toujours eu l’impression que quelqu’un était sur le point de me sceller.” Cela devient vraiment fatigant et blessant et j’ai dû m’éloigner parce que cela me ruinait littéralement l’esprit.

“J’ai quitté Radio 1 juste avant d’avoir mon deuxième enfant et je savais que j’avais besoin d’un nouveau chapitre.”

L’animatrice de podcast “ Happy Place ” est actuellement à la maison avec sa famille en raison des directives en place pour ralentir la propagation du coronavirus et elle a admis qu’elle perdrait la vie en lock-out lorsque les restrictions seront levées.

Elle a déclaré: “Cette expérience ne sera pas la même pour tout le monde, bien sûr, il y a des gens qui ont du mal à maintenir leur entreprise à flot, et des gens qui ont perdu des membres de leur famille.

“Mais pour beaucoup d’entre nous, il y aura des morceaux de ce verrouillage qui sont spéciaux et qui nous manqueront – je le crois vraiment.

“Je sais que je passerai à côté de ce moment unique et étrange avec ma famille qui reste à la maison et reste très simple. De nos jours, on a le sentiment qu’à moins que nous ne nous efforçons et réussissions constamment, nous ne vivons pas pleinement notre vie – ce qui is bulls ** t. Vivre pleinement, c’est être présent, être reconnaissant et apprécier les petites choses. ”

Cependant, Fearne a admis que la vie à la maison n’a pas été simple.

Elle a dit: “Mes enfants sont dans la pièce voisine et ont crié sur moi et mon mari toute la matinée.

«Ils me poussent contre le mur, mais je sais que ça me manquera de les avoir ici tous les jours. Je ne pourrai plus jamais faire ça avec eux.

“Et mon mari me manquera – même si nous avons eu l’étrange barney, comme tout le monde.”

