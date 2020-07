2020-07-04 23:30:05

Fearne Cotton se sent « gourmande » d’avoir son propre temps.

L’auteur « Happy: Finding Joy in Every Day and Letting Go of Perfect » – qui a Rex, sept ans, et Honey, quatre ans, avec Jesse Wood – aime aller se coucher à neuf heures et demie pour lire son livre et se détendre, mais elle a du mal à « équilibrer » tout cela parfois.

S’adressant au journal Sunday Mirror, il a déclaré: « Si je ne suis pas au lit en train de lire un livre à neuf heures et demie, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. aller au lit et n’avoir personne près de moi et être dans mon propre petit monde de livre. Mais alors je vais, « Oh mon Dieu, mais je dois donner de l’énergie à mon mariage. » C’est une chose difficile à équilibrer. »

Pendant ce temps, Fearne trouve précédemment que la prise de décisions parentales est «débilitante».

Elle a dit: « Je pense, beaucoup de choses autour de la parentalité, je trouve vraiment déroutant, parce que, comme je l’ai dit, avant d’avoir des enfants, je me contenterais de tout essayer, mais maintenant j’ai deux et deux beaux-enfants .. Je suis nécessaire dans un sens pratique et émotionnel, et ma prise de décision est toujours très chargée, et je suis vraiment confus quant à la bonne façon de créer des limites et de la discipline, toutes ces choses, parce que je suis tellement inquiet de faire une erreur qui va avoir des conséquences à l’avenir pour eux. Donc, c’est terrifiant. Je suis très indécis, et cela demande beaucoup de discussions avec d’autres parents, mon mari et des professionnels, pour avoir une idée de ce que je Je trouve ça parfois débilitant, ces décisions, et elles peuvent être des choses minuscules, mais je trouve toujours ça très délicat parce que ce n’est pas seulement pour moi et quelque chose qui ne va pas pour moi, ce sont d’autres êtres humains que je suis ici pour Je dois bien faire les choses, ou du moins essayer de faire de mon mieux, et je pense que c’est le plus difficile chose d’être parent, sans aucun doute. «

