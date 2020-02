Ferrell renversera-t-il Snoop Dogg, Shaq et des testicules prothétiques en pleurant sur des ailes chaudes

Will Ferrell est sur la sellette!

L’acteur “Downhill” rejoint Hot Ones animer Sean Evans pour le dernier épisode de la série de vidéos virales, qui voit des célébrités répondre aux questions tout en mangeant des ailes qui deviennent plus épicées au fur et à mesure.

“J’apprécie le bien épicé, dans une certaine mesure”, a déclaré Ferrell en s’asseyant. “J’ai un ulcère très actif en ce moment, je ne sais pas si ce sera un problème.”

Si 21 minutes est un peu trop long pour que vous puissiez vous asseoir, voici quelques points saillants.

Après James Corden fait la une des journaux pour ne pas toujours conduire la voiture pour Carpool Karaoke, Evans a demandé à Ferrell d’être un invité de la série “Comedians in Cars Getting Coffee” de Jerry Seinfeld. “Jerry est en train de conduire et il a les plus petites petites caméras”, a confirmé Ferrell. “Il conduit réellement la voiture et je dois dire qu’il est un excellent conducteur. Il essaie juste de choisir une voiture qui lui semble adaptée à votre personnalité ou qui vous reflète d’une certaine manière.”

L’acteur a révélé pourquoi il avait quitté Twitter après seulement quatre jours sur le site de réseautage social. “Je tweetais à propos de quelque chose, faisant la promotion d’un événement caritatif que j’allais faire et les gens se disaient:” Ce n’est pas à ça que sert Twitter, STOP! ” il a expliqué: “J’ai été crié sur Twitter.”

L’athlète le plus drôle avec qui il a travaillé sur “Saturday Night Live” était “définitivement Shaquille O’Neal”, a-t-il révélé. “Nous avons fait un croquis, vous pouvez le trouver en ligne, il a été coupé pour le temps, mais nous avons fait un croquis où … J’étais en pyjama footie et le casting me harcelait et Shaq est venu et les a tous chassés et a procédé à chanter une chanson intitulée «No One Hurts My Little Man». C’était très bizarre. ”

En évoquant comment Ferrell a mangé à la fois des spaghettis au sirop d’érable pour “Elf” et un globe oculaire de renne lors de “Man vs. Grylls” de Bear Grylls, “Evans a demandé ce qui était pire. “Le globe oculaire était gluant et gélatineux et ensuite vous avez resserré la cornée”, a-t-il répondu sans hésiter. “Il n’y a aucun doute. Peu de sirop d’érable sur les spaghettis, peu importe? Le globe oculaire des rennes, à 32 kilomètres au nord du cercle Arctique, n’est pas bon.”

Ferrell a toujours ses testicules prothétiques de “Step Brothers” et les considère comme ses biens les plus précieux. “Je les garde dans une petite boîte à trophées”, a-t-il dit, “comme si vous aviez mis une balle de baseball signée.”

Pendant le tournage de “Old School”, Will s’est déshabillé devant Snoop Dogg. Alors qu’il y avait des histoires là-bas selon lesquelles il avait besoin de “courage liquide” pour la scène, il a dit à Evans que ce n’était pas le cas. “Je ne l’ai pas fait. Mais entre les prises, il a fallu tellement de temps pour sortir Snoop Dogg de sa caravane alors qu’il fumait et jouait à des jeux vidéo que, par ennui, je commençais juste à boire”, a-t-il déclaré.

“Anchorman” avait presque une histoire complètement différente. C’est quelque chose dont Ferrell a parlé dans le passé, mais toujours intéressant pour quiconque ne l’a peut-être pas déjà entendu. “Ça allait être un film sur les journalistes, rencontre le film ‘Alive’ où ils doivent survivre dans les montagnes”, a-t-il expliqué. “Il s’agissait d’essayer de survivre et de descendre la montagne tout en étant traqué par des chimpanzés avec des étoiles chinoises. Inutile de dire que Hollywood a dit non.”

La vidéo s’est terminée avec lui disant à sa costar de “Downhill” Julia Louis Dreyfus – qui a écopé de Hot Ones parce qu’elle se sentait sous le temps – “vous êtes si heureux que vous ne faites pas ça.”

“Downhill” est sorti maintenant.

