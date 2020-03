Fête d’anniversaire de l’influenceur russe: 3 personnes mortes après avoir sauté dans la piscine remplie de glace carbonique – Vidéo

Trois personnes ont été tuées à Moscou après avoir versé de la glace carbonique dans une piscine lors d’une fête d’anniversaire.

L’influenceuse Instagram Yekaterina Didenko célébrait son 29e anniversaire dans un complexe de piscine intérieure, lorsque les fêtards auraient tenté de créer un effet visuel en versant 55 livres de glace carbonique dans l’eau.

La glace carbonique est du dioxyde de carbone gelé, qui n’est pas toxique à de faibles niveaux; mais comme il s’agit d’un gaz plus lourd, les quantités accumulées dans les zones peu ventilées peuvent déplacer l’oxygène – avec des conséquences fatales.

Tres personas murieron y otras resultaron heridas el viernes cuando se vertió hielo seco en una piscina en la fiesta de 29 cumpleaños de un influenceur ruso de Instagram en Moscú. pic.twitter.com/T3HVnNqtNq

– Rafael Grullón (@RafaelGrulln) 1 mars 2020

La vidéo de la cascade mal avisée montre des fêtards sautant inconsciemment à mort dans la piscine toxique – y compris, semble-t-il, le propre mari de l’influenceur de 32 ans, Valentin Didenko. L’Instagrammer, qui compte 1,5 million de followers, aurait partagé une vidéo racontant aux fans que son mari avait été transporté à l’hôpital.

Alors que la caméra fait le tour de la fête, ses amis peuvent tous être vus portant des combinaisons et des lunettes blanches, poussant des cris d’excitation alors qu’ils font basculer une glacière pleine de glace carbonique dans la piscine.

Instantanément, la surface de l’eau est recouverte d’une épaisse vapeur blanche et les invités commencent à y sauter. On peut voir la première personne dans la piscine agiter ses bras; il ne peut pas déterminer s’il est conscient de la difficulté qu’il éprouve, car le clip se termine soudainement.

Alors que le corps humain inhale du dioxyde de carbone plutôt que de l’oxygène, des symptômes tels que la fréquence cardiaque rapide, la maladresse et la fatigue s’installent rapidement, suivis de nausées, vomissements, collapsus, convulsions, coma – et mort. Les symptômes progressent beaucoup plus rapidement si le corps exerce un effort physique – comme se débattre dans une piscine.

Plusieurs personnes ont été hospitalisées après l’incident, tandis que trois ont été confirmées mortes. Le comité d’enquête russe aurait ouvert une enquête pénale.

Didenko, mère de deux enfants, est une pharmacienne qualifiée qui partage des astuces pour économiser de la médecine sur Instagram.

