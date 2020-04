Fête d’anniversaire d’un an de LAPD Break-Up au milieu d’une commande de coronavirus

Cette vidéo alarmante montre à quel point la police prend au sérieux l’ordre “plus sûr à la maison” – et à quel point certains membres du public sont désinvoltes.

Un énorme escadron de flics est descendu dans la région de Hyde Park à Los Angeles samedi soir pour briser la fête d’anniversaire d’un enfant d’un an.

Des images choquantes ont montré une phalange d’au moins 32 officiers brandissant des matraques et même des pistolets de pouf alors qu’ils forçaient les fêtards furieux à se disperser.

La police répondait à des informations selon lesquelles 30 à 40 personnes se seraient rassemblées dans une maison du bloc 5500 de la 4e Avenue, à un moment où la ville a reçu l’ordre de rester chez elle pour empêcher la propagation de COVID-19.

Lorsque plusieurs fêtards sont devenus furieux, les officiers ont appelé à des renforts et ont déclaré le rassemblement illégal. Comme le montre la vidéo, les policiers ont formé une ligne de l’autre côté de la rue et ont lentement marché, forçant la foule en colère à revenir et finalement à entrer dans l’intersection.

AVERTISSEMENT: langage graphique

Ils étaient soutenus par plusieurs voitures de police, tandis qu’un hélicoptère de police peut être entendu planer au-dessus de leurs têtes.

La foule a lancé des injures contre les officiers tout le temps, criant des obscénités alors qu’ils reculaient lentement. Certaines femmes se sont accrochées aux enfants et ont refusé de bouger, se tenant sur le chemin de la ligne qui avançait lentement jusqu’à ce qu’elles soient finalement poussées physiquement.

Une fois arrivés au bout de la rue, la police a tenu la ligne et averti par haut-parleur que ceux qui étaient encore rassemblés à l’intersection seraient arrêtés s’ils restaient, et que les policiers étaient prêts à utiliser “des munitions moins meurtrières, qui présentent un risque grave de blessures pour ceux d’entre vous qui restent “; en effet, à l’arrière de la formation, un certain nombre d’officiers pouvaient être vus avec des pistolets vert pâle, prêts à ouvrir le feu.

Depuis le 19 mars, Los Angeles est sous le coup d’un ordre “plus sûr à la maison” via le maire Eric Garcetti, alors que la ville tente d’endiguer la propagation du coronavirus. Tous les rassemblements publics sont interdits et aucun voyage n’est autorisé à moins que cela ne soit absolument nécessaire … bien que, comme le montre la vidéo, les opinions semblent différer sur ce que signifie “absolument nécessaire”.

Mardi, le comté de Los Angeles avait enregistré 2 474 cas confirmés et 44 décès.

