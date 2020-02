Fête de divorce de Katie Price

Katie Price aurait prévu d’organiser une fête pour célébrer son divorce avec Kieran Hayler.

Katie Price planifierait une fête de divorce.

La personnalité de la télévision, âgée de 41 ans, a annoncé la semaine dernière que son divorce avec Kieran Hayler – avec qui elle a un fils Jett, six ans et une fille Bunny de cinq ans – sera bientôt finalisé et des amis disent qu’elle prévoit de célébrer avec un gros coup.

Une source a déclaré à The Sun Online: “Il a fallu beaucoup de temps à Katie et Kieran pour parvenir à un accord sur le divorce – notamment parce que Kieran tenait plus d’argent qu’il croyait devoir.

“Cependant, après que Katie a été déclarée en faillite l’année dernière, il est devenu clair que cela ne valait plus la peine d’attendre ou de se battre.

“Un autre problème, en particulier pour Kieran, a été que Katie parle de ce qui s’est passé dans le mariage et de son comportement.

“Katie a convenu qu’elle est heureuse de passer à autre chose et de ne pas parler du passé. Kieran l’a blessée pendant le mariage, mais elle ne regarde que l’avenir maintenant et ne se soucie pas de garder rancune.”

Le couple s’est séparé il y a deux ans après cinq ans ensemble et Katie a récemment félicité Kieran pour avoir rendu leur séparation aussi “amicale” que possible, et lui a souhaité un “avenir heureux” avec sa petite amie Michelle Pentecôte.

Écrivant sur son histoire Instagram, elle a déclaré: “Enfin, Kieran et moi-même serons divorcés dans les prochains jours et à quel point cela a été amical et respectueux, il est le premier homme à ne rien vouloir de notre divorce et lui souhaite un avenir heureux avec Michell et maintenant Je suis libre et je n’abandonnerai jamais cette fin de conte de fées heureuse d’un jour de mariage et d’avoir mon unité familiale que je désire (sic) ”

Bien qu’elle ait souhaité le meilleur au nouveau couple, Katie avait auparavant été interdite de contacter Michelle pendant cinq ans, après avoir plaidé coupable d’avoir utilisé un comportement abusif et menaçant envers la nouvelle flamme de Kieran devant une école primaire à Shipley, West Sussex, en septembre.

Katie – qui a également été condamnée à une amende de 415 livres sterling – a été accusée d’avoir crié une “tirade d’abus” contre le nouveau partenaire de son ex-mari Kieran dans la cour de récréation de l’école dans l’intention de provoquer le harcèlement et l’alarme ou la détresse de Michelle.

