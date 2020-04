Fête surprise virtuelle d’America Ferrera

2020-04-20 12:30:07

Le mari d’America Ferrera, Ryan Piers Williams, l’a surprise avec une fête d’anniversaire virtuelle lorsqu’elle a eu 36 ans ce week-end.

L’actrice de “Superstore” a eu 36 ans samedi (18.04.20) et était ravie lorsque son conjoint “sournois” Ryan Piers Williams a organisé un appel vidéo avec tous ses proches, conduisant à l’une de ses célébrations les plus “mémorables” de tous les temps.

Partageant des photos de la célébration sur Instagram, elle a écrit: “Mon mari sournois et cher @ryanpierswilliams m’a surpris hier avec une fête d’anniversaire zoom!

“Je dois être honnête, j’ai vu un million de ces messages et je me suis dit” comment cela peut-il être amusant? ” Mais comme vous pouvez le voir sur ces photos, j’étais complètement submergé de joie et d’amour! (Sic) ”

America – qui est enceinte de son deuxième enfant, frère de Sebastian, âgé de 22 mois – n’avait “aucune idée” de combien ses amis et sa famille lui manquaient jusqu’à ce qu’elle les voie tous à l’écran ensemble.

Elle a ajouté: “Je n’avais aucune idée de combien je voulais être avec ma communauté et voir les visages que j’aime tant! @Ryanpierswilliams, vous avez transformé mon anniversaire de quarantaine en l’un des plus joyeux et mémorables! Vous m’avez rempli d’amour et de gâteau et je l’ai terminé avec une soirée de danse virtuelle !! Tu es le meilleur. (sic) ”

La semaine dernière, l’ancienne star de «Ugly Betty» a envoyé un message de soutien à ses concitoyennes enceintes qui s’isolent actuellement à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a écrit: “Alors que ce bébé grandit à l’intérieur et que j’essaie de respirer à travers les peurs et les inconnues de cette époque, je pense à tous les autres mamans qui donnent une nouvelle vie à ce monde en ce moment.

“Et aussi de toutes les femmes à travers les générations et les siècles et les frontières qui ont et sont en train de donner naissance à une nouvelle vie au milieu de tant de circonstances extraordinaires et intimidantes.

“La vie est un miracle, et les mamans le rendent possible grâce à leur force et leur pouvoir. Accrochez-vous aux mamans enceintes!

