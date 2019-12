'Fiancé des 90 jours': Darcey Silva revient à 'Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours'

Darcey Silva est devenue le pilier de TLC Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours. Tout d'abord, elle est sortie avec son beau-père hollandais beaucoup plus jeune, Jesse Meester, suivi de son petit-ami britannique prétendument féministe Tom Brooks. Les deux relations ont finalement échoué.

Mais la maman de deux enfants divorcée et créatrice de vêtements du Connecticut a récemment déménagé à Los Angeles, déclenchant des rumeurs selon lesquelles elle pourrait filmer pour une nouvelle saison. Un nouvel aperçu de Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours La saison 4, qui sera diffusée le 23 février, a confirmé les rumeurs. On dirait que Darcey et Tom seront de retour pour hacher leur drame.

Darcey Silva et Stacey Silva | Chris Weeks / WireImage

Darcey et Tom reviennent au spectacle en un clin d'œil

Dans un premier aperçu de la prochaine saison de Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours, Darcey et Tom se sont réunis dans un restaurant pour une réunion maladroite. Darcey a évité le câlin de Tom alors que l'ancien couple se rencontrait en disant: «Non, ça va. Je ne me sens pas à l'aise. "

"Je ne fais pas confiance à Tom. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose », a déclaré Darcey Fiancé 90 jours producteurs.

Comme le Fiancé 90 jours la star s'est assise avec son ex-petit ami, les choses ne sont devenues que plus inconfortables. "N'y a-t-il pas quelque chose que vous ayez à me dire?", Demanda Darcey à Tom, alors qu'il la regardait sérieusement.

Tom a répondu aux questions des fans de «90 Day Fiancé» sur Instagram

Tom et Darcey se sont tous deux rendus sur Instagram pour annoncer leur retour sur Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours en 2020. «Avant le retour des 90 jours, préparez-vous à ne pas être sûr que je ne suis pas le seul à cacher quelque chose. Mais au moins, je suis honnête à ce sujet! », A écrit Tom à côté de son clip de la première bande-annonce.

Tom, qui voyage maintenant aux États-Unis pour faire des rencontres et des événements et promouvoir diverses marques, a même pris le temps de répondre à plusieurs de ses abonnés au sujet de la nouvelle saison.

"M. Brooks, je vous aime beaucoup », a écrit un utilisateur d'Instagram. «Cependant, je pense que vous avez besoin d'un thérapeute si vous retournez à Darcey… elle a de sérieux problèmes.» Tom semblait être d'accord sur son Fiancé 90 jours ex, en écrivant «100» en réponse.

Il n'avait pas non plus peur de riposter lorsque les commentateurs étaient un peu fougueux. "Les femmes devraient se soutenir suffisamment les commentaires négatifs sur la dame!" Fiancé 90 jours fan a écrit. "Vraiment, vous devriez soutenir quelque chose même si vous savez que cette personne est incorrecte ou erronée en raison de son sexe?" Applaudit Tom.

L'ex de Darcey aurait même pu laisser échapper quelques spoilers, affirmant qu'il n'avait rien à cacher comme le prétend Darcey. En réponse à un adepte qui a demandé ce qu'il «cachait», Tom a écrit: «Rien que je lui dis directement.»

Tom a répété le sentiment à d'autres fans, écrivant qu'il «ne cachait rien, juste mieux pour qu'elle apparaisse de cette façon» et qu'il «(lui) ait dit droit comme je le fais toujours».

Les téléspectateurs de «90 Day Fiance» ont eu des réactions mitigées au retour de Darcey

Les fans ont eu des réactions mitigées à la quatrième apparition de Darcey sur le Fiancé 90 jours retombées. Certains étaient frustrés, car nous savons déjà que Darcey et Tom ne se sont pas retrouvés ensemble pour l'instant.

«Ne pouvons-nous pas? La saison 4 avait l'air si bien et nous voyons ensuite Darcey, Tom et leur relation inexistante. J'ai passé à autre chose," un utilisateur de Twitter a écrit.

Un autre a accepté, écrivant, "La nouvelle saison commence le 23 février et oui Darcey et Tom sont de retour … pourquoi, je ne sais pas quoi faire!"

Mais sous l'annonce de Darcey au sujet de son retour Fiancé 90 jours, de nombreux fans ont dit qu'ils étaient impatients de voir à nouveau la star de télé-réalité en action. «Enfer ouais je savais que tu revenais fille! tellement excité pour la nouvelle saison !! », a écrit un spectateur enthousiaste.

D'autres l'ont encouragée à trouver son âme sœur et à oublier le drame. Comme on l'a écrit, "Vous méritez que quelqu'un vous traite comme une reine."