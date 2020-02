‘Fiancé des 90 jours’: la mère de Paul Staehle hospitalisée

Les stars de 90 Day Fiancé Paul Staehle et Karine Martins ont eu du mal récemment. Le couple semble envisager un divorce depuis un certain temps, mais on ne sait pas encore où ils en sont actuellement. Cependant, Staehle a précédemment affirmé que Martins s’était enfui avec un autre homme. Et pour aggraver les choses pour Staehle, sa mère vient d’être hospitalisée. Heureusement, son fils Pierre était là pour se réjouir. Voici ce qui s’est passé.

Le couple «Fiancé des 90 jours» se dirige vers le divorce

Paul Staehle et Karine Martins de Fiancé 90 jours | TLC

En ce qui concerne Paul Staehle et Karine Martins, les fans de 90 Day Fiancé se sont quelque peu habitués aux demandes de divorce. Le couple a eu une relation tumultueuse, c’est le moins qu’on puisse dire.

On dirait que les deux sont sur le point de divorcer depuis un certain temps. En novembre 2019, Paul Staehle a ajouté une note à son histoire Instagram en portugais. Cela s’est traduit par «Karine a entamé une procédure de divorce à Manaus».

Dans une autre histoire Instagram, Paul Staehle a écrit: «Je vais probablement monter sur l’Amazonie pour essayer de la convaincre de vivre avec Pierre dans [the] USA avec ou sans moi. Je veux juste la meilleure vie possible pour mon fils. »

En novembre, Karine Martins a déclaré à Us Weekly: “Oui, je cherche un avocat maintenant.” Cependant, Paul Stehle et Karine Martins se lient aux pages Instagram de l’autre dans leur biographie, et se réfèrent l’un à l’autre comme des conjoints, il reste donc à voir ce que l’avenir réserve au couple Fiancé des 90 jours.

Paul Staehle a affirmé que Karine Martins s’est enfuie avec quelqu’un d’autre

Paul Staehle et Karine Martins de Fiancé 90 jours | pauljasonstaehle via Instagram

Depuis novembre, Paul Staehle a affirmé que sa femme fiancée des 90 jours s’était enfuie avec un autre homme – selon Karine Martins.

Lors d’un appel avec le blogueur de 90 Day Fiancé, John Yates, Paul Staehle a affirmé que Martins s’était enfuie avec son entraîneur personnel, Blake. Il a dit à Yates: «Il lui a parlé – je l’ai rattrapé avant de nous marier. Ils étaient donc «amis» avant notre mariage. »

Staehle a ajouté: «Elle m’a dit qu’elle se sentait un peu mal à l’aise parce qu’il parlait de vouloir avoir un enfant avec elle. C’était presque comme si nous étions comme des échangistes, et j’ai dit “Non, nous ne sommes pas des échangistes”. Et je n’aime vraiment pas le fait qu’il parle de vouloir avoir un enfant. “

«Alors ce qui s’est passé, c’est qu’elle est allée se faire tatouer. J’ai donc eu Pierre, et Pierre avait faim, et Pierre a besoin de lait maternel. … Alors j’étais sur le point de l’emmener au salon de tatouage, et elle a dit «Non, non, j’ai déjà fini. Je suis parti. »… J’ai donc découvert qu’elle était avec Blake, elle était chez Blake», a déclaré Staehle.

Karine Martins a répondu aux déclarations de Staehle sur son histoire Instagram en portugais. Cela se traduisait grosso modo par: «Je tiens à préciser que je ne me suis pas enfui avec un autre homme, personne ne sait ce que je traverse et la façon dont Paul a menti à mon sujet lors d’un spectacle en direct, que je dois être fort et chercher mon droits. Je ne parlerai pas de ma vie personnelle. Je n’ai jamais dit à Paul qu’il ne verrait pas Pierre, au contraire, j’ai la preuve que j’ai dit que Paul est Paul et a aussi droit à son fils. “

La mère de Paul Staehle hospitalisée

Malheureusement, le drame ne semble pas s’arrêter pour la famille Staehle. Paul Staehle a récemment partagé un court clip sur Instagram de sa mère jouant avec Pierre Stehle, son bébé.

Sa mère semblait avoir une intraveineuse dans la main, cependant, Staehle n’a pas expliqué pourquoi sa mère avait été hospitalisée. Cependant, à en juger par l’énergie et le ton de sa mère dans la vidéo, elle semble de bonne humeur. Sa mère semble également avoir développé un lien fort avec Pierre, qu’elle chatouille dans la vidéo.

Dans un commentaire Instagram, la mère de Staehle qualifie Pierre de «prince de deux pays».