‘Fiancé des 90 jours’: Usman Umar est-il bisexuel?

«Babygirl» Lisa Hamme et son rappeur et amant nigérian, Usman Umar, ont des fans de 90 Day Fiancé qui haussent les sourcils. Les deux sont très différents en termes d’âge et de parcours, et Lisa Hamme semble avoir un problème de jalousie en ce qui concerne les fans d’Umar. De plus, les fans ne savent même pas si les deux sont toujours ensemble. Les rumeurs de leur divorce circulent et Lisa Hamme jette de l’ombre sur Usman Umar sur Instagram depuis un certain temps. Maintenant, après une session de questions et réponses sur Instagram, il semble que Usman Umar vient de sortir comme bisexuel.

Jalousie dans la relation de Lisa Hamme et Usman Umar

Il semble déjà que la jalousie sera un problème majeur pour Usman Umar et Lisa Hamme. Usman Umar semble avoir un groupe de fans féminines plus jeunes qui semblent vraiment se mettre sous la peau de Lisa Hamme.

La star nigériane des 90 jours Fiancé poursuit une carrière musicale sous le nom de SojaBoy, à ne pas confondre avec Soulja Boy. En fait, Umar a même écrit à Lisa Hamme une chanson, «I Love You», que vous pouvez écouter ici.

Apparemment, Lisa Hamme n’a pas bien traité avec les fans d’Usman Umar. Il semble qu’elle s’adresse aux DM et aux médias sociaux pour leur dire de se retirer de son homme, et les fans ont eu droit à des extraits de Hamme et Umar se disputant à propos de ses fans et de la façon dont il interagit avec eux.

Usman Umar et Lisa Hamme se sont rencontrés en ligne via Facebook, quand Umar s’est glissé dans les DM Facebook de Hamme. Umar a proposé à Hamme sur le chat vidéo. Hamme a expliqué dans l’émission: “Environ neuf mois après le début de la relation, Usman m’avait appelé sur vidéo, et il a dit:” Mon amour, veux-tu m’épouser? “Je me disais:” Qu’est-ce que tu viens de dire? ” «Veux-tu m’épouser?» J’ai dit: «J’accepte votre proposition sous la condition qu’elle soit temporaire parce que je veux qu’elle soit en personne.» »

Hamme a 52 ans et Umar en a 30. Certains fans ont exprimé des inquiétudes quant au fait qu’Umar utilise Hamme pour obtenir une carte verte.

Lisa Hamme jette de l’ombre sur Instagram

On ne sait pas encore quel est le statut actuel de Lisa Hamme et Usman Umar, mais Lisa Hamme a été moins qu’amicale envers Umar sur Instagram. En fait, la star du Fiancé des 90 jours jette beaucoup d’ombre.

Lisa Hamme a depuis supprimé son ancien Instagram et en a commencé un nouveau. Cependant, sur son ancien compte Instagram, elle a publié plusieurs choses qui ont amené les fans à se demander si le couple était toujours ensemble. Hamme a publié une image qui disait: «Même les gens qui vous trahissent font partie du plan.» Elle l’a légendé: «La vérité vient toujours, j’attends patiemment, j’ai beaucoup de temps, je récupère de la chirurgie, j’ai environ 8 à 10 semaines de récupération [sic]. “

Dans un autre article, Hamme a retransmis un message d’Umar sur Facebook qui disait: “Bonjour Lisa Renee Hamme, je suis vraiment désolée pour ce que j’ai dit à la télévision, peut-être que cela a blessé U bcus de la barrière de la langue, mais je ne veux pas vous faire de mal [sic]. ”

Hamme a écrit au-dessus du screencap, “Quand perdre la chance d’un K1 devient réalité.” Les fans devront attendre et voir si les deux sont toujours ensemble après leur passage dans l’émission.

Usman Umar est-il bisexuel?

Pendant ce temps, Usman Umar apprend un peu mieux à connaître la base de fans du 90 Day Fiancé. Il est récemment allé sur Instagram pour faire une Q&R, et une question et une réponse particulière ont suggéré que Umar est bisexuel.

Un fan a essayé d’obtenir de SojaBoy des éclaircissements sur une déclaration précédente sur le fait d’aimer les hommes et les femmes. Ils ont demandé: “Quand vous dites que vous aimez les hommes et les femmes, voulez-vous dire que vous êtes bisexuel?”

Usman Umar a répondu: «Si c’est la réponse exacte, OUI.» Cependant, les fans sont conscients que l’anglais n’est pas la langue maternelle d’Umar, et une autre réponse qu’il a donnée plus tard a laissé les fans confus.

Un utilisateur a demandé: «Êtes-vous musulman et gay?» Umar a répondu: «Je suis musulman et je ne suis pas gay [sic]. ” On ne sait pas encore si Umar est bisexuel ou s’il a tout simplement mal compris la question.