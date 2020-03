Fille de 15 ans du baccalauréat Michelle Money en maintien de la vie

MISE À JOUR à 13h45 PT le 30 mars:

Michelle Money a partagé une vidéo d’elle à l’intérieur de l’hôpital, expliquant que sa fille a été opérée pour drainer le liquide de son cerveau et réduire l’enflure. Dire qu’elle était seule parce qu’un seul parent était autorisé à l’intérieur de l’hôpital à la fois en raison des restrictions COVID-19, elle a également remercié tout le monde pour leur soutien et leurs prières.

“C’est mon pire cauchemar et aucune mère ne devrait jamais avoir à vivre cela”, a-t-elle déclaré. “C’est juste déchirant. Je prie pour qu’elle résiste à cela, pour qu’elle gonfle afin que nous puissions voir quel type de dommage a été fait. Elle se bat, alors gardez-la dans ses prières, continuez de prier pour elle” . J’ai été un vrai bordel et je n’ai pas dormi, je me force à dormir pendant qu’elle fait cette procédure. Je vous aime les gars … je vous tiendrai au courant. “

Histoire originale ci-dessous …

“Bachelier” étoile Michelle Money a révélé lundi matin que sa fille Brielle, 15 ans, a été hospitalisée et est sous assistance respiratoire.

Michelle a posté une photo de Brielle aux soins intensifs après avoir été placée dans un coma médicalement provoqué par un “terrible” accident de planche à roulettes.

“Brielle a été victime d’un terrible accident de planche à roulettes et est aux soins intensifs en réanimation”, a-t-elle écrit. “Elle a souffert d’un grave traumatisme crânien et d’une fracture du crâne. Elle est dans un coma médicalement provoqué pour soulager la pression dans son cerveau. Elle est entre de bonnes mains à l’hôpital pour enfants.”

La mère désespérée a alors fait un appel à ceux qui lisent en ligne: “S’il vous plaît – je demande des prières. Je crois en la puissance de la communication avec tout Dieu en qui vous croyez. L’énergie de votre concentration consciente pour envoyer la guérison à ma fille est réelle. Quelle que soit la forme que vous communiquez avec votre puissance supérieure, s’il vous plaît, en tant que mère désespérée, je vous en prie. ”

“Elle a besoin de soutien et de guérison en ce moment. Et si vous pouviez m’en envoyer un aussi, j’apprécierais”, a-t-elle poursuivi dans le post émotionnel.

Michelle a ensuite émis un avertissement: “C’est la pire expérience de ma vie. TOUJOURS LES FAIRE PORTER LE CASQUE. TOUJOURS. MÊME QUAND ILS REPOUSSENT.”

“Merci aux voisins qui se sont promenés et l’ont trouvée et ont appelé le 911”, a écrit Michelle. “Vous ne comprendrez jamais. Je ne l’aurais pas trouvée à temps. Mon cœur est éternellement reconnaissant. Merci à vous tous qui avez envoyé des prières, des messages et de l’amour. Brielle a déjà vécu tellement de choses cette année. Elle a prouvé comment elle est forte. Je sais qu’elle s’en sortira. #PrayForBrie “.

Michelle a participé à la saison de Brad Womack de “The Bachelor” et a remporté plus tard la première saison de “Bachelor in Paradise”.