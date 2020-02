Film Independent Spirit Awards 2020: la liste complète des gagnants

le Film Independent Spirit Awards 2020 ont enfin commencé!

Hébergé à nouveau par Aubrey Plaza au Barker Hangar de Santa Monica, les 35e Spirit Awards annuels récompensent les meilleurs des meilleurs films indépendants de l’année écoulée.

Et les gagnants sont…

Jennifer Lopez reçoit une nomination aux Spirit Awards pour Hustlers: See Who Else Nabbed a Nod!

Meilleure caractéristique

UNE VIE CACHÉE

CLÉMENCE

L’ADIEU

HISTOIRE DE MARIAGE

GEMMES NON COUPÉES

Meilleur réalisateur

Robert Eggers – LE PHARE

Alma Har’el – HONEY BOY

Julius Onah – LUCE

Benny Safdie, Josh Safdie – UNCUT GEMS

Lorene Scafaria – HUSTLERS

Meilleur premier long métrage

BOOKSMART

LA MONTÉE

DIANE

LE DERNIER HOMME NOIR À SAN FRANCISCO

LE MUSTANG

VOUS VOIR HIER

Meilleur rôle féminin

Karen Allen – COLEWELL

Hong Chau – VOIES DE VOYAGE

Elisabeth Moss – SON ODEUR

Place Mary Kay – DIANE

Alfre Woodard – CLEMENCY

Renée Zellweger – JUDY

Meilleur rôle masculin

Chris Galust – DONNEZ-MOI LA LIBERTÉ

Kelvin Harrison Jr. – LUCE

Robert Pattinson – LE PHARE

Adam Sandler – UNCUT GEMS

Matthias Schoenaerts – LE MUSTANG

Meilleure femelle de soutien

Jennifer Lopez – HUSTLERS

Taylor Russell – VAGUES

Zhao Shuzhen – L’ADIEU

Lauren “Lolo” Spencer – DONNEZ-MOI LA LIBERTÉ

Octavia Spencer – LUCE

Meilleur mâle de soutien

GAGNANT: Willem Dafoe – LE PHARE

Noah Jupe – HONEY BOY

Shia Labeouf – HONEY BOY

Jonathan Majors – LE DERNIER HOMME NOIR À SAN FRANCISCO

Wendell Pierce – CANNE BRÛLANTE

Meilleur scénario

Noah Baumbach – HISTOIRE DE MARIAGE

Jason Begue, Shawn Snyder – À LA POUSSIÈRE

Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie – UNCUT GEMS

Chinonye Chukwu – CLEMENCY

Tarell Alvin Mccraney – OISEAU HAUT VOL

Meilleur premier scénario

Fredrica Bailey, Stefon Bristol – VOIR HIER

Hannah Bos, Paul Thureen – VOIES DE VOYAGE

Bridget Savage Cole, Danielle Krudy – SOUFFLEZ L’HOMME

Jocelyn Deboer, Dawn Luebbe – GREENER GRASS

James Montague, Craig W. Sanger – LA VASTE NUIT

Meilleure photographie

Todd Banhazl – HUSTLERS

Jarin Blaschke – LE PHARE

Natasha Braier – GARÇON AU MIEL

Chananun Chotrungroj – LA TROISIÈME FEMME

Pawel Pogorzelski – MIDSOMMAR

Meilleur montage

Julie Béziau – LA TROISIÈME FEMME

GAGNANT: Ronald Bronstein, Benny Safdie – UNCUT GEMS

Tyler L. Cook – ÉPÉE DE CONFIANCE

Louise Ford – LE PHARE

Kirill Mikhanovsky – DONNEZ-MOI DE LA LIBERTÉ

Prix ​​John Cassavetes

CANNE BRÛLANTE

COLEWELL

DONNEZ-MOI DE LA LIBERTÉ

PRÉMATURÉ

NUITS SAUVAGES AVEC EMILY

Prix ​​Robert Altman

“Histoire de mariage”

Meilleur documentaire

USINE AMÉRICAINE

APOLLO 11

POUR SAMA

HONEYLAND

ÎLE DES FANTÔMES FAIM

Meilleur film international

INVISIBLE LIFE, Brésil

LES MISERABLES, France

PARASITE, Corée du Sud

PORTRAIT D’UNE DAME EN FEU, France

RETABLO, Pérou

THE SOUVENIR, Royaume-Uni

Prix ​​Piaget des producteurs

Mollye Asher

Krista Parris

Ryan Zacarias

Prix ​​de quelqu’un à surveiller

Rashaad Ernesto Green – PREMATURE

Ash Mayfair – LA TROISIÈME FEMME

Joe Talbot – LE DERNIER HOMME NOIR À SAN FRANCISCO

Prix ​​Plus vrai que fiction

Khalik Allah – MÈRE NOIRE

Davy Rothbart – 17 BLOCS

Nadia Shihab – JADDOLAND

Erick Stoll & Chase Whiteside – AMÉRICA

Prix ​​Bonnie annuel

Marielle Heller

Lulu Wang

Kelly Reichardt

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Jennifer Lopez repérée dans une superbe robe de mariée sur le tournage de Marry Me