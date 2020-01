Films à regarder pour avoir une idée de qui Kobe Bryant était sur et en dehors du terrain de basket

Alors que le monde continue de pleurer la perte du grand joueur de la NBA, Kobe Bryant, tout le monde se tourne vers des interviews d’archives et des publications sur les réseaux sociaux pour conserver des souvenirs précieux de la légende.

Bien que les entretiens soient excellents, ils sont généralement plus courts et respectent les scripts professionnels dans leurs lignes de questionnement. Si vous recherchez un aspect différent de la vie et de la carrière du célèbre joueur, voici trois films qui mettent Bryant sous un jour différent.

«Dear Basketball» (2017)

Dear Basketball est un court métrage d’animation écrit et raconté par Bryant. Le film est basé sur une lettre que Bryant a écrite à The Players’s Tribune le 29 novembre 2015, qui annonçait sa retraite du basketball professionnel après 20 saisons réussies.

Dans la lettre, Bryant décrit son amour pour le basket-ball, qui a commencé quand il était un jeune enfant. Il a révélé une fois qu’il avait commencé à jouer alors qu’il n’avait que deux ans. Bryant explique avec amour comment lui et le basket-ball sont devenus synonymes et comment le jeu a été l’un de ses plus longs amours de sa vie.

Beaucoup ont été surpris de la transition de Bryant vers le cinéma et la narration après la retraite. Alors que la plupart des athlètes à la retraite se lancent dans la retransmission sportive, Bryant a pris un chemin différent et a parlé ouvertement de son amour pour l’écriture.

«Je n’ai jamais, jamais pensé que la narration serait quelque chose que j’aimerais autant que le jeu», a-t-il déclaré à Yahoo Sports en 2017. «J’ai entendu beaucoup de gens me dire quand j’ai commencé à écrire et ils me demandaient: allez-vous faire quand vous prendrez votre retraite? »Et je dirais:« Eh bien, je veux être écrivain; Je veux être un conteur, “et j’ai beaucoup de” C’est mignon. C’est mignon. Vous serez déprimé lorsque votre carrière sera terminée et vous recommencerez à jouer “, vous savez. Et j’ai beaucoup compris.

Dear Basketball a prouvé qu’il excellerait dans sa nouvelle carrière. Le film a remporté l’Oscar 2017 du meilleur court métrage d’animation.

«Kobe Bryant’s Muse» (2015)

Tourné devant une seule caméra avec un fond noir, le documentaire Showtime a donné aux fans et aux téléspectateurs un regard intime sur qui Bryant était à la fois dans son élément de basket-ball et à la maison. Bryant a dévoilé à quoi ressemblerait sa vie après la retraite, la paternité et les plus grandes idées fausses à son sujet.

Bryant parle honnêtement dans le documentaire de certains des plus grands défis personnels de sa carrière. Pour la première fois, il détaille comment son scandale de tricherie de 2003 a eu un double effet sur lui, tant personnellement que professionnellement.

Sur le plan personnel, cela a secoué son mariage et il pense que le stress du scandale a contribué à la fausse couche de sa femme pendant qu’elle portait le deuxième enfant du couple – quelque chose qui a visiblement encore pesé sur Bryant pendant qu’il en parlait. Professionnellement, il a déversé ses frustrations dans le basketball et s’est épanoui sur le terrain, remportant finalement cinq titres de champion avec les LA Lakers.

Bryant a également parlé de sa blessure qui a marqué sa carrière et de son impact sur son jeu.

Le documentaire a été salué pour son honnêteté et sa vulnérabilité.

«Kobe Bryant est le Black Mamba» (2011)

Après sa mort, CNN a présenté une pièce sur le célèbre alter ego de “Black Mamba” de Bryant. Il s’est donné le surnom pour faire face au contrecoup auquel il a dû faire face après son scandale de tricherie. Dans une interview en 2014 avec The New Yorker, il a déclaré que le nom avait été inspiré après avoir regardé Kill Bill.

“Le nom [Kobe Bryant] évoque juste une émotion aussi négative », avait-il déclaré à l’époque. «J’ai dit: ‘Si je crée cet alter ego, alors maintenant, quand je joue, c’est ce qui sort de votre bouche, ça sépare les trucs personnels, n’est-ce pas?’ Vous ne regardez pas David Banner – vous regardez Hulk. “

Il a parlé du surnom au fil des ans, y compris dans une interview de 2015 avec la NBA, en disant: «Quand je marche sur ce terrain, je le deviens. Je suis ce serpent tueur. J’ai un froid glacial, mec. “

“The Black Mamba” est finalement devenu une marque à part entière qui comprend désormais une académie de basket-ball pour garçons et filles. En 2011, Bryant s’est associé à Nike pour créer un court métrage basé sur son alter ego. Dans la pièce de 6 minutes, Bryant est en réunion de terrain où Robert Rodriguez essaie de le vendre sur l’idée d’un film d’action explorant son alter ego en tant que personnage. Bryant est d’abord hésitant, mais se réchauffe à l’idée.

Danny Trejo, Bruce Willis et Kanye guest-star en tant que méchants qui se moquent du personnage. C’est l’un des premiers cas où beaucoup de ceux qui sont habitués à un Bryant normalement sérieux, sont exposés à un côté plus humoristique de l’étoile.

Merci à Kobe Bryant pour son travail et sa vie inspirants!