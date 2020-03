Films à venir sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +, en avril 2020

Que vous recherchiez une distanciation sociale ou que vous recherchiez simplement quelque chose de nouveau à regarder, Disney + est là pour vous. Ce mois-ci, la plate-forme de streaming ajoute quelques nouveaux titres, dont deux spéciaux Disney Nature et Disney et Pixar’s Onward. Voici quelques films disponibles pour les abonnés Disney + en avril 2020.

«The Last Song», mettant en vedette Miley Cyrus, sera présenté en avant-première sur Disney + le 1er avril

Tout le monde aime un rom-com. Ajoutez Miley Cyrus, Liam Hemsworth et de la nouvelle musique et vous avez un film de Nicolas Sparks qui mérite d’être pleuré. The Last Song a fait ses débuts il y a environ 10 ans et c’est maintenant le plus récent film ajouté à cette plateforme de streaming.

The Last Song apparaît sur la bibliothèque Disney + le 1er avril. D’ici là, les fans peuvent regarder d’autres films et émissions de télévision liés à Miley Cyrus, y compris Hannah Montana, Bolt et Hannah Montana: The Movie.

Tom Holland et Chris Pratt assistent à la première de “Onward” de Disney et Pixar | Rich Fury / .

Les premières «Onward» de Disney et Pixar sur Disney + le 3 avril

Ce film arrive plusieurs mois avant ses débuts attendus à Disney +. Certains pensent que cela pourrait être dû à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et à son impact sur les cinémas. Onward a été présenté en mars 2020, quelques semaines seulement avant que certains fans de Disney ne se mettent en quarantaine et que l’entreprise ferme ses parcs à thème.

«Alors que nous attendons avec impatience que le public apprécie à nouveau nos films sur grand écran, compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de diffuser ce film amusant et aventureux sur des plateformes numériques tôt pour que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer». a déclaré le réalisateur de “Onward” Dan Scanlon et le producteur Kori Rae dans un communiqué.

Disney Nature sort deux films spéciaux, “Elephant” et “Dolphin Reef” en avril

Il y a deux nouveaux voyages à venir à Disney +. Ces histoires, cependant, traitent de vrais animaux et de leur vie. La duchesse de Sussex raconte Elephant, tandis que l’actrice de Star Wars et Thor, Natalie Portman, raconte la spéciale Dolphin Reef. (Il s’agit également de Meghan, première joueuse de Dutchess of Sussex depuis qu’elle a quitté ses fonctions royales.)

La branche de films de cette société, Disney Nature, a quelques films originaux disponibles en streaming sur cette plateforme. Elephant et Dolphin Reef font leur première sur cette plateforme de streaming le 3 avril 2020.

«Dr. Dolittle 2 ’, 2001 | 20th Century-Fox / .

Disney + ajoute le «Doctor Dolittle» original à sa bibliothèque

Si vous avez déjà voulu parler à des animaux, vous n’êtes pas seul. L’un des films les plus récents ajoutés à la bibliothèque Disney + raconte l’histoire d’un médecin qui fait exactement cela, interprété par Eddie Murphy, acteur de The Haunted Mansion and Coming To America. L’original de Doctor Dolittle sortira sur Disney + le 1er avril. La suite de ce film, cependant, est déjà disponible en streaming.

Disney a également publié une nouvelle version de l’histoire du docteur Dolittle en 2020. Cette fois, Robert Downey Jr. d’Iron Man a interprété le personnage principal fantaisiste. On ne sait cependant pas quand, ou si, ce film sortira en première sur Disney +.

Les autres films à venir sur cette plate-forme de streaming en avril incluent The Odd Life Of Timothy Green, Frankenweenie, Prom et National Treasure. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.