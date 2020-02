Films d’Indiana Jones dans l’ordre et comment les regarder

Préparez-vous à partir à l’aventure avec le Dr Henry Walton «Indiana» Jones Jr., le personnage fictif créé par le cinéaste George Lucas et interprété par l’acteur Harrison Ford sur grand écran.

Débuts dans les années 1980, les films d’Indiana Jones ont inspiré beaucoup – nous y compris – à s’intéresser à l’archéologie grâce au travail de Jones en tant que professeur d’archéologie qui part à l’aventure pleine d’action lorsqu’il n’est pas en classe. En avant, découvrez les films emblématiques réalisés par Steven Spielberg et comment regarder chaque film de la franchise.

1. «Indiana Jones et les pillards de l’arche perdue»

En lançant la franchise en 1981, Indiana Jones et les Raiders of the Lost Ark ont ​​présenté Ford comme la professeure de collège bien informée Indiana Jones, souvent appelée «Indy», vivant en 1936 aux États-Unis, qui a été chassée du monde universitaire grâce au gouvernement américain. Sa mission? Localisez l’Arche de l’Alliance avant qu’Adolf Hitler et ses soldats nazis ne puissent la récupérer pour poursuivre leur plan de domination mondiale.

Avec son fouet désormais emblématique, le personnage de Ford a réussi sa mission et a jeté les bases de futurs films grâce à un week-end d’ouverture réussi au box-office qui a permis à Indiana Jones et aux Raiders de l’arche perdue de gagner 212 millions de dollars de ventes intérieures, selon au Box Office Mojo.

Harrison Ford incarne Indiana Jones dans «Indiana Jones et le Temple maudit» | Paramount / . Image

Les utilisateurs de Netflix, Indiana Jones et les Raiders of the Lost Ark sont disponibles sur le service de streaming. Malheureusement, le premier épisode de la franchise Indiana Jones n’est pas diffusé sur Hulu bien qu’il soit disponible à la location (3,99 $) ou à l’achat (16,99 $) sur Amazon Prime Video. Le public a donné 96% au film sur Rotten Tomatoes tandis que les critiques lui ont donné 95%. Cela ressemble à une victoire pour Lucas, Spielberg et Ford.

2. «Indiana Jones et le temple maudit»

Trois ans après que Ford a enfilé pour la première fois le chapeau et le fouet d’Indiana Jones, il a repris le rôle dans Indiana Jones et le Temple du Destin. Créée en 1984, la suite a suivi Indy dans une autre aventure – avant les événements d’Indiana Jones et des Raiders of the Lost Ark – où il s’est rendu en Inde pour retrouver une pierre sacrée et découvrir un culte secret.

Bien accueillis par le public et les critiques, Indiana Jones et le Temple de Doom ne se sont pas aussi bien comportés que l’original. Au box-office, la suite a rapporté 179 millions de dollars au pays, selon Box Office Mojo. Et les scores du film sur Rotten Tomatoes ont légèrement baissé, gagnant 81% du public et 85% de la critique.

Diffusez Indiana Jones et le Temple du Destin sur Netflix ou louez-le sur Amazon Prime Video pour 3,99 $.

3. «Indiana Jones et la dernière croisade»

Créée en 1989, Indiana Jones et The Last Crusade ont donné aux téléspectateurs un aperçu du jeune Indy (River Phoenix) démontrant comment le futur archéologue a développé une peur permanente des serpents et un goût pour l’aventure. Sean Connery a rejoint le casting en tant que père d’Indy, le Dr Henry Jones Sr., qui a disparu lors de la recherche du Saint Graal. Indy est chargé de retrouver son père et l’artefact religieux.

Indiana Jones et la dernière croisade ont reçu un score de 88% des critiques sur Rotten Tomatoes tandis que le public a attribué au film un score de 94%. Avec un gain de 197 millions de dollars de ventes de billets nationaux selon Box Office Mojo, le troisième opus a mieux performé que la suite, mais n’a pas renversé les chiffres fixés par l’original.

Regardez Indiana Jones et la dernière croisade sur Netflix gratuitement avec un abonnement. Louez-le sur Amazon Prime Video pour 3,99 $ ou achetez-le pour 16,99 $.

4. «Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal»

Près de 20 ans plus tard, Ford a revisité son personnage emblématique en 2008 avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Shia LaBeouf et Cate Blanchett ont rejoint le casting alors qu’Indy se dirigeait vers le Pérou à la recherche du crâne de cristal d’Akator.

Avec 317 millions de dollars au pays, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ont bien performé au box-office, mais sont tombés à plat auprès des téléspectateurs et des critiques. Sur Rotten Tomatoes, le film a les scores les plus bas de tous les films de la franchise; Tomatomètre 78% et score d’audience 54%.

Regardez Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal sur Netflix. Visitez Amazon Prime Video pour louer ou acheter le film.

Ford devrait reprendre son rôle emblématique dans un projet sans nom d’Indiana Jones qui sortira en 2021. Obtenez plus de détails sur le cinquième film qui n’a pas encore été nommé et découvrez quelles suggestions nous avons pour l’empêcher d’être un désastre aka un autre Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.