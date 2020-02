Fin de partie “ a fait mieux que ” Infinity War ”, selon les fans du MCU

Au cours des deux dernières années, il y a eu un peu de divergence entre les fans sur lequel est un meilleur film MCU: Avengers: Infinity War ou Avengers: Fin de partie. Puisqu’ils sont en quelque sorte connectés, on pourrait dire que c’est un film géant qui ne pourrait pas être fait en une seule fois sans six heures.

Cependant, comme deux films distincts sortent à un an d’intervalle, ils ont des trajectoires différentes. Depuis qu’Infinity War a mis en place les événements de Fin du jeu, certains fans ont peut-être oublié les détails du premier au moment où ce dernier est arrivé. L’une des raisons est qu’il y a eu Ant Man and the Wasp et Captain Marvel placés comme tampons entre 2018-2019.

Est-il vraiment vrai que Fin du jeu est supérieur juste parce que c’était une grande finale? La vraie vérité réside dans quelques dispositifs clés de l’intrigue.

Les fans peuvent expliquer pourquoi «Avengers: Endgame» était un meilleur film

Dès le départ, il est logique que Fin du jeu soit un meilleur film, car il s’agit d’une finale et d’une intrigue beaucoup plus complexe. Là encore, cela aurait facilement pu être un désastre sans une réflexion sérieuse de la part de l’équipe de rédaction: Christopher Markus et Stephen McFeely.

Travaillant en étroite collaboration avec les frères Russo, ils ont construit l’un des complots de voyage dans le temps les plus hallucinants jamais tentés, autre que la trilogie Retour vers le futur. Markus et McFeely l’ont fait sans quelques trous dans l’intrigue, ce qui est une réalisation majeure en soi.

Avengers: Fin de partie

Critique du début du film:

Métrique:

Amusant: 5/5 (la scène de combat de l’Acte 3 est 10 fois meilleure que la scène des titans de la guerre à l’infini)

Terrain: 4/5 (simple)

Allure: 4,5 / 5 (très sûr, coupure nette de l’acte 1,2,3)

Acteur / Scénario: 5/5 (Tony)

Profondeur / Signification: 4/5

= 90% pic.twitter.com/t72tAJCacK

– BO Intelligentsia (@begonebimbo) 23 avril 2019

Les fans, cependant, notent la différence entre Endgame et Infinity War. Sur Reddit, en particulier, il est facile de trouver de nombreux threads, soit en essayant de placer Infinity War sur un piédestal, soit en réfutant que Fin du jeu était exponentiellement meilleur.

Oui, cela peut sembler être le débat le plus ringard de tous les temps, mais c’est aussi un examen intéressant de ce qui est le plus important pour les fans de MCU dans ce qu’ils veulent voir dans les futurs films.

Le développement du personnage est-il plus important que l’action pour les fans de MCU?

Alors… voici la chose intéressante à propos de #InfinityWar. Il a essentiellement pris Thanos, le Big Bad, et en a fait le protagoniste. Les difficultés qu’il triomphe et qui s’avèrent finalement accessoires, le développement du personnage, c’est toute son histoire. J’ai hâte d’entrer dans # Endgame # Avengers

– An Angry Browns Fan (@ irritated_1) 5 octobre 2019

La plupart des partisans de Fin du jeu disent que le développement de son personnage est ce qui le fait monter au sommet. C’était un film qui était aussi une fin de partie pour les grands personnages pivots Captain America (Chris Evans) et Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.). Leurs résultats à eux seuls ont donné à leurs personnages l’un des arcs les plus satisfaisants de l’histoire des films de super-héros.

Toute idée d’essayer de continuer leur histoire après ces fins semblerait presque anticlimatique, même si Downey, Jr. fera un peu cela avec les camées à venir au passé.

Le développement des personnages étant l’un des fondements les plus essentiels de ce qui fait un bon film de fiction, que dit-il des fans qui pensent que c’est ce qui a rendu Endgame génial? Dans Infinity War, l’accent était davantage mis sur des scènes d’action intenses, ce que tout le monde attend dans un film Marvel. Fin du jeu a baissé l’action de quelques crans pour se concentrer davantage sur l’émotion, un élément sous-évalué.

Placer la nostalgie dans une franchise de films est l’un des éléments les plus critiques pour la faire fonctionner pour son public cible. Dans la franchise Star Wars, cela fonctionne de la même manière dans la nouvelle trilogie, quelque chose qu’ils peuvent continuer à faire en réalisant qu’une bonne partie des fans a grandi avec les films originaux.

Le développement des personnages aura-t-il priorité dans l’avenir du MCU?

Marvel exec: “Eh bien, nous avons implémenté un développement de personnage assez important, c’est sûr …”

Internet: «Et Black Widow?»

Exec: “Tu as oublié qu’une fois … tu sais, quand elle était blonde?” pic.twitter.com/CNm6s4HiXv

– M. Otto (@MikeOttonomous) 14 février 2020

Définir une barre aussi élevée pour développer des personnages dans Endgame persuadera, espérons-le, les créatifs de Marvel de continuer, quelque chose peut-être laissé entendre lorsque Black Widow arrivera en mai. Le développement du personnage sera essentiel s’ils veulent continuer Natasha Romanoff dans plus de films.

Non pas qu’il soit impossible de combiner des scènes d’action continuellement intensifiées avec le développement d’un personnage. La franchise Spider-Man l’a fait avec un équilibre époustouflant.

Cependant, l’aspect émotionnel deviendra un élément essentiel après 12 ans de croissance avec ces versions des Avengers. Tous les spectacles Disney + pourront puiser dans cette émotion car ils incluront des éléments de voyage dans le temps ou des illusions du passé. L’émotion et la nostalgie seront probablement les ingrédients secrets pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il devienne nécessaire d’introduire de nouveaux personnages… peut-être en utilisant les mêmes choses.